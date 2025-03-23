京东超级马拉松无锡站开启 智能手表装备助力跑者畅享科技魅力

春光明媚，无锡马拉松如期而至，吸引了众多跑步爱好者的参与。与此同时，“京东超级马拉松”无锡站也正式开启，京东与无锡官方组委会在小红书、Keep联合招募组成“京东戴表团”也整装待发，准备在赛道上大展身手。为了助力跑者们取得好成绩，“京东戴表团”还准备了100块智能手表及海量好礼助跑友们跑出佳绩，实在的福利和有趣有料的互动游戏环节也让活动现场人气持续高涨。

除现场打卡领取智能手表的实在福利外，在太湖国际博览中心的京东数码展位，京东还为马拉松爱好者们准备了丰富的智能装备体验区。跑步爱好者们可以现场体验智能手表等高科技产品，感受科技为运动带来的便利与乐趣，同时专业的京东采销也在活动现场为跑友们进行全面科普，让更多人了解到智能手表爆款产品前沿的“黑科技”功能。此外，展台还特别展示了科技感十足的智能机器狗，萌力十足的外表和灵活多变的动作也吸引了众多观众驻足互动，现场气氛热烈，来往看客络绎不绝。

其它方面，为了让跑友们体验到更多有趣有料的环节，展台还设置了许多互动游戏专区，观众只需完成相应打卡任务或挑战，即可领取京东精心准备的礼品，包括Redmi Watch 5、华为手表Fit3、Keep运动手环b4等丰富奖品。在京东采销的积极帮助下，来往的跑友们也纷纷加入了趣味打卡挑战活动，众多跑友还收获了自己心仪的智能手表产品，也将享受到更加出色的跑步体验。

除了线下的丰富体验，京东还为无法亲临现场的马拉松爱好者准备了线上福利。用户只需打开京东APP，搜索“京东戴表团”即可进入活动会场挑选心仪的智能手表和运动耳机。活动期间，不仅可以享受国家补贴立减500元的优惠，还能参与至高24期免息、以旧换新、先享后付等多项福利活动。

更值得一提的是，“京东超级马拉松”活动不仅限于无锡，还将持续覆盖更多城市的马拉松赛事。在线下，用户可以享受海量运动好物免费送的福利;在线上，京东提供了海量的马拉松参赛装备，帮助更多用户轻松享受运动时光，想要踏上赛道的跑友们，快来和京东一起感受运动的激情与科技的魅力吧!