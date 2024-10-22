双十一投影仪怎么选，极米新一代护眼三色激光投影才是家庭影院首选！

大屏观影体验，正逐渐成为影音爱好者的共同追求。这不仅解释了电视为何逐渐退出主流选择，也说明了为何投影仪越来越受到年轻用户的青睐。然而，要在众多品牌中挑选出一款性能卓越的投影仪，确实需要用户投入时间和精力去细致比较。今天，我们将为您介绍两款旗舰级投影仪，它们将助力您轻松打造家庭影院，享受沉浸式观影体验。

极米RS 10 Pro：双十一+国家专项补贴后价格8299元

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极米RS 10 Pro被称为4K投影仪机皇，采用4K激光投影，三色激光+护眼连续光谱模组，带来惊艳的1600:1对比度，同时还做到110%的BT.2020超高色域，以及ΔE<1的专业级色准，观看电影电视，能够精准还原画面色彩，带来近乎真实的观感体验。

极米RS 10 Pro通过IMAX ENHANCED认证，可以直接播放IMAX独有的1.9:1超大画幅，相比普通电影画面，可以获得多出26%的画面，让用户足以看到更多细节。配合Harman/Kardon专利音响，带来身临其境的视听体验。

极米RS 10 Pro还支持自适应云台巨幕模式，就算没有居中摆放机器，它也可以自动适配电影21:9的超宽幅比例，侧面投影画面最多扩大65%，云台转动保证最佳画面位置，让用户时刻处于最佳观影角度，不再纠结摆放位置。

得益于全自动云台功能，极米RS 10 Pro可以自定义多个墙面的显示画面，只要通过语音指令，就能让机器自动进行角度和墙面内容切换，让小家也能充满温馨窗景，增添更多生活情趣。它还能智能自动扫描识别墙面轮廓特征，将AI内容和墙面结合，虚拟与现实完美结合，让整个家庭氛围更加灵动。

目前极米RS 10 Pro售价8299，想要把影院搬进自家的朋友，千万不要错过这一款。

极米RS 10 Ultra：双十一优惠价10299元

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极米RS 10 Ultra采用最新一代的纯三色激光+护眼连续光谱，全面激发三色激光潜力，亮度、对比和色彩更加出众。通过SGS低散斑A+级认证和SGS低彩边重影A+级认证，配合激光IMAX影厅同等光源的MCL激光器和全新一代专业光学电影镜头，做到从光源到光线的全能护眼。

强悍硬件加持下，极米RS 10 Ultra相比上代，亮度提升28%，白天不拉窗帘，也能看清每一处细节，加上2000:1的超高对比度，让每一帧画面都更加真实，暗部细节精准呈现。大师色准模式加持下，可以做到Rec.70和DCI-P3双色域ΔE2000<1的专业级别表现。

除了支持IMAX ENHANCED之外，极米RS 10 Ultra也支持了Dolby Vision杜比视界认证，提供更加绚丽生动的画面表现力，无论是追剧还是观影，都带来惊艳的影视画面。加上极米和哈曼卡顿联合打造的360°环绕音效，以及Dolby Audio和DTS HD双认证，带来如影院般的临场听感，让飞机起飞时引擎的轰鸣声从四面八方冲击而来，呈现出震撼的视听体验。

极米RS 10 Ultra搭载XGIMI Eagle Eye鹰眼计算光学技术，可以自动扫描墙面布局，云台自动寻找最合适的投影幕布或墙面，投射出最佳尺寸画面。并且同样不受位置限制，让用户时刻处于C位，欣赏最佳画面。

拓展性上，极米RS 10 Ultra支持HDMI 2.1 TMDS协议，可以连接XBOX、PS5、Switch这类游戏主机，更大的屏幕，享受更加震撼的游戏体验。

目前极米RS 10 Ultra售价10299元，绝对是当下旗舰的首选款，新一代三色激光技术，加上更全面的画面效果，对音画体验有追求的朋友们可以入。