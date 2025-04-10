全球首个人形机器人半马即将开跑 京东携多家智能机器人品牌参赛

4月13日，2025北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松将在北京亦庄激情开跑，这不仅是全国首个科技主题马拉松，更是全球首个人形机器人半程马拉松，活动目前已吸引了超3万人报名参与。作为本次赛事的官方支持伙伴，京东将携手松延动力、天工、青心、灵宝、钛虎等多个智能机器人企业，共同呈现这场融合体育竞技与科技创新的跨界盛宴。届时，数万名人类跑者将与各具特色的人形机器人在亦庄21.0975公里的赛道上展开一场别开生面的较量，这不仅是一场智能机器人之间的竞速挑战，也是一次科技与体育的深度融合。

近年来，中国智能机器人产业在政策引导、技术突破和市场需求的共同推动下，呈现出爆发式增长。随着技术的不断成熟与应用场景的持续拓展，智能机器人已在工业、家庭服务、公共服务、特种作业等场景中不断应用并展现出了巨大潜力。京东始终关注用户的消费需求和行业的前沿发展，已陆续引入了包括宇树科技、蔚蓝科技、云深处、优必选等品牌在内的多款智能机器人产品，为消费者提供丰富的选择。值得一提的是，近期京东还将携手众擎、松延动力等品牌抢先上线新款具身智能机器人产品，让前沿黑科技触达更多消费者的日常生活。

这些智能机器人产品不仅能在马拉松赛场上大展身手，还在各种应用场景中展现出卓越的性能表现，例如教育陪伴机器人可智能分析孩子的学习进度与兴趣偏好，精准推送个性化学习内容，有效提升学习积极性;安全守护机器人作为智能家庭安防系统，通过高清摄像头实现远程实时监控，确保用户随时掌握住宅安全动态;效率提升机器人集成了多种实用功能，包括地面清洁、窗户擦拭、智能烹饪和导引服务等，帮助用户从繁重的家务劳动中解放出来，显著提升生活效率与工作效能。

图注：“具身智能机器人”，是能像人一样感知世界，能自动学习、思考并执行任务的机器人

作为“北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松赛事”官方支持伙伴，此次京东联合多家参赛机器人品牌，希望通过这前所未有的智能机器人马拉松赛事，让消费者能够直观地感受到人形机器人在比赛中展现出的强大能力，深度感受当前具身智能机器人技术的发展程度。这场比赛不仅验证了智能机器人现有技术的成熟度，也将进一步推动技术创新和应用场景的拓展，同时让消费者提前感受到未来生活中机器人带来的便利与乐趣，为机器人技术的推广和应用奠定了坚实基础。

此外，京东还将在本次比赛中通过线下展演、场景应用、线上科普等丰富形式，与消费者共同见证一场人机的精彩对决。未来，京东将持续深化与智能机器人品牌的战略合作，推动具身智能机器人产品研发与应用，让前沿科技切实服务于大众生活。