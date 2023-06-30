华为MatePad Air原野绿新配色来袭，生产力新工具让你轻松胜任职场办公

今年5月，华为MatePad Air正式发布，这是一款专为职场新锐、内容深造人群与自由创作者新势力打造的轻旗舰平板。得益于它拥有轻旗舰级的配置、便捷的生产力属性、多彩的机身，受到了众多年轻用户的喜爱。

现在，华为MatePad Air又推出全新配色“原野绿”，已于6月29日0点开启预售，并将会在7月6日0点正式开售。华为MatePad Air原野绿新配色以清爽的绿色为主调，在这炎炎夏日给人带来一丝清凉感，让你告别沉闷办公。

华为MatePad Air原野绿延续了MatePad家族设计语言，将对称美、秩序感与现代科技进行巧妙融合，机身采用同旗舰业界首创玻纤光学镀转印膜凝霜工艺设计，搭配家族化设计标识宇宙星环后摄，精致感直线上升。

新推出的“原野绿”，带给人清新治愈的视觉享受，能为用户营造一种轻松愉悦的使用体验，加上此前的羽砂紫、星河蓝、云锦白、原野绿、曜石黑，进一步满足年轻人对个性搭配的需求。同时，华为MatePad Air整机厚度仅只有6.4mm，重量也只有508g，达到同级最轻，随带随走，没有负担。

一款出色的平板，自然离不开优秀的屏幕。华为MatePad Air搭载了11.5英寸3:2黄金比例生产力屏幕，一屏之中能够显示更多内容，在办公学习时能更便利地阅读密集信息和浏览网页、视频等。此外，该块屏幕还具备2.8K超高分辨率、144Hz高刷新率、30Hz-144Hz自适应刷新率技术以及莱茵低蓝光、无频闪双重认证等特性。

作为一款可以助力高效办公的生产力工具，华为MatePad Air 支持PC级应用原生体验。得益于华为PC应用引擎技术的加持，华为MatePad Air支持WPS桌面级UI以及窗口随处悬停、窗口自由缩放、触控交互、键鼠交互等PC级功能。当你需要赶稿论文、制作PPT时，哪怕此时正在飞机、高铁上，又或正与朋友聚餐、外出游玩，只要身边有一台华为MatePad Air，就能轻松搞定。

值得一提的是，PC级WPS后续还将通过OTA迎来更新，开启“云文档功能”进一步贴近PC端体验。“云文档同步”功能只需登陆、开启两步，即可实现随时随地查阅云端文件，解决跨设备查阅文件需要反复传递的问题。此外还有“多人协作”的功能更新，多人在线编辑同一份文档，编辑内容实时同步，办公效率大大提高。全新功能版本预计将在8月上架华为应用市场，用户可以前往应用市场-平板精选的办公精选进行下载或更新。

针对学术研究等科研用途，华为MatePad Air还支持了CAJViewer阅读器，下载好的caj文件可以一键直达CAJViewer，无感加载内容和页面切换。华为MatePad Air还全新升级了华为笔记，更新自研笔刷，书写时更流畅、更清晰，配合第二代HUAWEI M-Pencil智能手写笔，使用体验更是锦上添花。可在平板上实现相关批注，并有一键摘录、跨应用取色、跨设备取色等功能，满足日常办公和创作绘画的需求，再加上分体式全新智能磁吸键盘，华为 MatePad Air的整体操作体验可媲美PC。

为给用户带来简洁、安全、可靠的全场景交互体验，华为MatePad Air搭载了HarmonyOS 3.1操作系统。在多屏协同场景下，华为MatePad Air能与手机、PC、显示器等设备实现无缝互联，多设备协同使工作更高效。深受用户好评的多设备通信共享、畅连通话、超级中转站以及全新升级的智慧多窗在华为MatePad Air上都能体验到，给你的办公体验提供强有力的加成。

除了超强素质屏幕、PC级别专业办公体验以及智慧交互能力外，华为MatePad Air还具备轻旗舰硬件性能。内置8300mAh的超大容量电池，40W华为超级快充则能让其快速回血。Wi-Fi 6增强高规格通信配置、麦克定向收音、AI降噪、48K全频通话等功能，则从各个方面赋能轻办公，成为职场年轻人的得力助手。

华为MatePad Air作为专为年轻新生代而诞生的轻旗舰平板，它拥有精致时尚的外观、高素质屏幕、PC级别WPS办公体验以及智慧创新的生产力，从硬件到软件，再到生态互联，都做的十分出色，可轻松解决职场年轻人的痛点，带来更加轻松、自由的办公氛围。

6月29日，华为MatePad Air 原野绿新色已正式开启预售，7月6日0点将会正式开售。作为是炎炎夏日更为清爽的选择，上市必会掀起一波抢购热潮，心动的小伙伴可前往华为商城、天猫、京东等平台提前预约，华为MatePad Air 原野绿新色从预售开始起至7月5日到华为商城、华为天猫官方旗舰店，华为京东自营官方旗舰预订，限时至高优惠200元。其中，华为商城专享6期0分期利息，到手价2699起。近期购买，优惠多多，小伙伴们可以多多留意官方信息。