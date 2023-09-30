苹果CEO库克：首次使用Vision Pro的体验是“顿悟时刻”

苹果公司CEO蒂姆・库克日前接受了独立报的专访。他表示，混合现实设备有潜力开创一个全新的计算时代，对我们工作、交流和体验世界的方式产生深远影响――就像16年前的 iPhone一样。而他将第一次使用苹果即将发售的Vision Pro时的体验描述为“顿悟时刻(Aha Moment)”。

库克在访问欧洲大陆之后抵达伦敦，与当地的应用开发者进行会面和交流。在库克看来，Vision Pro想要实现成功，就需要像iPhone一样――它需要应用程序。

库克表示，Vision Pro已经成为他每晚例行工作的一部分，帮助他理解了这款产品如何能够成为行业的决定性产品。"他说："人们对它的看法存在巨大差异，这取决于他们是通过阅读了解它，还是真正尝试过它。"库克表达了对空间计算深远意义的肯定。他再次说出了那句经典的体验感受――“当你尝试过之后，就会有一种醍醐灌顶的感觉，而这种感觉一生中只有几次。”

对于将于明年初推出的Apple Vision Pro，一些开发者表示，一些应用程序因Apple Vision Pro的环绕式显示屏而更具身临其境的体验，表现令人惊叹。库克表示他们对此充满期待。“我们在伦敦和慕尼黑设有开发实验室，我们看到了一些令人难以置信的工作，那里有太多令人兴奋的事情。”

在整个应用程序演示过程中，开发人员都会谈论他们从苹果获得的支持。库克表达了苹果与开发者合作的理念，“这些应用程序开发者能够让人们变得更加可持续，这些应用程序是伟大的合作，我们整个公司都是以合作为基础的，我们坚信一加一等于三。”

“我们一直将自己视为工具制造商，”库克还补充说。“因此，制作工具让其他人能够以自己的方式改变世界，并让我们在其中发挥作用，这让我心潮澎湃。我们始终相信我们的工具应该像我们的产品一样易于使用，因此我们尝试使开发人员工具变得简单。最大的提升是开发人员的想法，而不是他们自己的行动，我很高兴看到这一点得到验证。”