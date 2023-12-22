苹果力争明年2月推出Vision Pro 半年后再见面会更好吗

12月22日消息，据知情人士透露，苹果公司正在加紧生产头戴式空间计算设备Vision Pro，为2月份的发布做好准备。据不愿透露姓名的人士称，中国国内的工厂正在全速生产新款头戴式设备，而且已经生产了几个星期。他们的目标是在1月底之前准备好客户订购的设备，并计划在次月进行首发和零售。

根据苹果在今年WWDC23上公布的消息，Vision Pro将会在2024年初率先登陆美国市场，随后在其他国家和地区上市。由于已经正式发布过，因此彭博社记者马克・古尔曼也表示苹果应该不太会再次举办一场发布会。但是作为一款新品、尤其是售价高达3499美元的设备来说，苹果在此后的产品推广过程应该要颇费一番脑筋。鉴于Vision Pro的设备的复杂性和特殊功能，Apple Store的员工们的任务可能会更重，他们不仅需要指导新用户、调整适配和安装的准备，还需要处理一个关键点――苹果联手蔡司Zeiss为Vision Pro打造了定制的光学镜片，为用户选择合适的镜片同样会增加店员负担。

为了Vision Pro更快被广大消费者接受，苹果不但召集各地的苹果零售店负责人紧急培训“Vision Pro”相关服务内容，部分苹果零售店也陆续搭建起了有关Vision Pro的试用场地，甚至苹果专门为摆放Vision Pro申请了相关专利。

为了更好地适配这款新硬件，伴随着Vision Pro的发布，专属的操作系统visionOS也一并亮相。古尔曼指出,visionOS的下一个版本应该在2024年晚些时候与通常的Mac和iPhone软件更新一起发布。而在更新了最近发布的iOS 17.2之后，iPhone 15 Pro机型将能够以每秒30帧的速度拍摄1080p分辨率的3D编码空间视频，而这一视频需要用户使用Vision Pro才能播放。

开发人员也在为此次发布做准备。日前苹果发出了一份通知，告诉开发者们要“做好准备”，苹果公司在信件中邀请开发者下载使用上周发布的 Xcode 15.2 Beta 版本，调用 visionOS SDK 和 Reality Composer Pro 进行开发。苹果公司在邮件中推荐开发者使用 visionOS 模拟器进行测试，或者从苹果方面获取相关的反馈建议。

在今年的WWDC23上，苹果就已经提出要将iPhone和iPad应用商店的内容逐步迁移到Vision Pro。在今年7月的开发者视频中苹果给到了详细的教程说明。其中最简单直接的一种方式就是打开内置的“迁移至Vision Pro中”的选项，就可以直接在Vision Pro应用商店中发布应用了。但是很明显，不是所有应用程序都能够直接适配Vision Pro这一新硬件，不少功能都需要开发者进行针对性的调试，因此还是需要一定的时间。

种种迹象表明，苹果Vision Pro已经距离用户越来越近了。肩负着“重新定义空间计算”的使命，Vision Pro似乎有着一种魔力，吸引着苹果庞大生态系统中的开发者和用户不断关注。iOS 17.2先行支持空间视频拍摄就是发布之前众多“前置工作”中的一环，可谓是吊足了消费者胃口。但是对于普通用户来说，想要体验到Vision Pro估计还需要一段时间，毕竟首先是在美国的线下开售，要在2024年的晚些时候才能逐渐扩大到全球市场。估计线下排队时长要以“天”计算了。但是相信这些对于果粉和热爱前沿技术的朋友们都不是问题，我们也期待着明年2月Vision Pro发布之后，看看这款跨时代的空间计算设备是不是能够带来库克所说的“顿悟时刻”。