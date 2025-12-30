智能穿戴领域，“用了就回不去”已成为行业内优质产品的核心共识，这也成为深耕多年的华为持续研发的锚点。12月25日，华为WATCH 十周年款正式开售，这款凝聚十年技术沉淀的旗舰产品，延续华为WATCH 5实力的同时，以健康仪表盘、升级玄玑感知系统等创新，将“用了就回不去”的体验推向新高度。

华为终端BG智能穿戴与运动健康产品线总裁张炜专访中“智能手表从科技尝鲜到用户必需，已是现代人健康助手”的表述，精准诠释其价值内核。张炜总反复强调的“把复杂留给自己，让用户用着简单”的研发初心，在新品上尽显。为打造精准的X-TAP智感窗，研发团队历经近百套试制方案攻坚，这种“笨功夫”正是华为穿戴积累口碑、实现用户“用了就回不去”的关键。

核心突破：健康仪表盘让健康管理无感融入日常

作为华为WATCH 十周年款的核心创新点，首发的“健康仪表盘”功能，是华为WATCH系列十年健康科技积累的集中体现。张炜总明确表示：“华为WATCH 十周年款，让你的手表就是你的健康仪表盘”。这一功能并非简单罗列数据，而是对健康管理场景的深度重构。

设计团队将心率、血氧、高血压风险研究等12项核心健康指标，巧妙融入时钟12个刻度。日常查看时间时，用户无需刻意操作即可初步感知健康状态，轻触刻度便能展开详细数据趋势，专业医学指标被转化为直观语言，既降低了监测门槛，更让健康管理无感融入生活，强化了“用了就回不去”的体验。

硬核升级：玄玑感知系统+X-TAP智感窗，健康监测更快更准更全

承接健康仪表盘的交互创新，升级的玄玑感知系统与创新X-TAP智感窗，为精准健康监测提供了核心硬件支撑。不同于传统表底集中传感器的设计，华为WATCH 十周年款将ECG、PPG和压感的三大传感器集成部署于表侧，与表底模组形成分布式协同，既打破了表底空间限制，也让健康监测操作更便捷、数据采集更精准。

实际体验中优势显著：指尖轻触10秒获精准血氧，持续触碰切换连续测量;长按3秒启动一键微体检，60秒完成17项健康指标检测并生成可视化报告。再加上与 301 医院、瑞金医院等权威机构联合研发带来的精准数据支撑，为健康监测能力提供了全面支撑，进一步夯实了其专业级健康管理能力。

全场景体验拉满：智慧交互+生态协同，腕间掌控万物

除核心健康科技优势外，华为WATCH 十周年款在全场景智慧体验上也延续了“用了就回不去”的水准。产品全面搭载HarmonyOS 6.0，腕上小艺迎来重大升级，新增的识屏能力可精准响应健康场景的口语化疑问，大幅提升人机交互的自然度与实用性。当用户在心率、睡眠、锻炼记录等应用界面发出“这个图是什么意思”“这个分数怎么算的”等口语化疑问时，小艺能精准识别并给出个性化的分析建议，让普通用户也能轻松读懂专业健康数据。

在交互便捷性上，产品支持“敲一敲”接电话、“划一划”切歌等便捷手势，操作流畅。而在生态协同层面，作为支持星闪技术的手表，其实现无感车钥匙功能，搭配支付宝一碰支付、全场景设备协同，达成“一表控万物”体验。

在产品设计上，华为WATCH 十周年款的穹宇蓝与极地白专属配色、表冠的“10 YEARS”镌刻，再加上随产品附赠的专属实体徽章，既致敬了2015年华为首款纯圆手表，也承载着十年坚守的感恩之情。46mm与42mm两种尺寸选择，可满足不同人群的佩戴需求。恰逢年末送礼季，华为推出华为WATCH系列十周年感恩回馈，立享优惠500元起，让“送手表就是送健康”的理念触达更多用户。

体验溯源+选购指引：十年旗舰的核心价值

从产品体验来看，华为WATCH 十周年款“用了就回不去”的核心体验，源于其在健康科技、硬件配置、全场景交互上的持续技术创新，以及对用户核心需求的精准洞察。此次十周年款的推出，不仅是一次产品升级，更是华为WATCH系列十年健康初心的实体见证。对于追求优质健康管理与全场景智慧体验的数码用户而言，这款兼具技术沉淀与纪念价值的旗舰产品，无疑是年末选购智能手表的优质选择。