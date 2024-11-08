出差打工人的双十一购物清单分享，帮你减负更舒服

不得不说，双十一现在真的是一年比一年长了，今年从十月中旬就开始了第一波活动，原来是一天，现在快一个月了，让大家可以持续买买买。作为一个出差频率比较高的打工人，我也是趁着双十一“购物月”入手了几款非常实用的好物，今天就就和大家分享一下。

华为FreeLace Pro 2

第一款就是降噪耳机了，相信坐过飞机的小伙伴应该都知道，在起飞和飞行途中，噪音是非常大的，而且一次就是几个小时，万一身边再有点孩子的喧闹声，大家懂的都懂。所以一款降噪耳机还是很有必要的，所以这里推荐华为的FreeLace Pro 2，现在只要差不多300块上下就能拿下，要知道刚上市的时候可是699元，这都不到五折了，非常合适。

推荐它最重要的理由当然是它有着非常不错的降噪效果，这代支持智慧动态降噪2.0，可智能识别环境噪音，在轻度、均衡、深度三种降噪模式之间进行切换。像飞机上这种噪音较大的环境下，就会进入深度降噪，能差不多减少一半的噪音，让耳朵清净很多。而且除了飞机上，日常的地铁、公交等嘈杂的环境中，同样能够发挥很不错的作用。

它的续航也不错，降噪模式下有着10多个小时，并且是C口直插充电，没电了拿出手机充一会儿就行。

作为一款颈挂式耳机，它依然有着线缆，没有真无线耳机那么自由自在，不过线材很柔软，佩戴舒适度完全OK，相比之下更不容易丢失。至于音质，毕竟有双金标认证，我个人还是OK的。

目前某东或者拼夕夕叠加各种优惠基本300块都能拿下，大家可以看看哦。

绿联能量湃Pro

第二款是充电宝，像我出差工作就经常会遇到较长时间没有电源的情况，基本上出差必带它，可以紧急补充下电量。但今天给大家推荐的不是普通的充电宝，而是这款功率可达130W的绿联能量湃Pro。

选择它的最大原因在于其单口最高能支持100W的PD充电，也就是说它不仅能够充手机、平板等设备，还能给作为打工人生产力工具的笔记本电脑充电。

之前出差在机场，不少充电的地方都被占上了，而且离我的登机口很远，就是靠它给我的笔记本“续命”的，很多外出无电源的场景都能用到它。

当然，除了单口高功率外，它也可以双口、三口一起进行输出，一次给多个设备充电，具体功率大家可以参考下面的图。支持PD、PPS、QC以及UFCS等快充协议，有着不错的兼容性，让不少设备都能实现快充。

另外，它还配备了一块1.54英寸的屏幕，可以看到剩余电量和每个口的功率，让你更好的掌握当前的充电的情况。

我当时为了能多充一段时间就买了20000mAh的版本，某东凑单下来不到150，用起来确实很坚挺，但有些太重了，算上线差不多1斤了。

个人更建议选择12000mAh的版本，某东凑单满减不到120能拿下，多数情况够用了，而且轻了小200g，能减少很多携带负担，毕竟出差、外出啥的还是越轻越好。不过，这款接口少了一个，最大功率只有100W了，而且两口同时用的话最高都只有10W，稍显尴尬。

奥海140W氮化镓青春版充电器

最后充电头，毕竟出差难免会带笔记本、手机、耳机等各种电子设备，每个都单独带对应充电器难免有些麻烦，所以我这里建议大家可以考虑下这款奥海140W氮化镓青春版充电器。

它的体积比目前很多手机的原装充电器稍大一点点，重量确实不轻，来到了300多克，拿着很有分量，不过考虑到能一次充三个设备，还是能接受的。

它的第一个C口支持PD3.1协议，如果有支持该协议的设备，最高(单口使用)能够有140W的充电功率;第二个C口支持PD 3.0协议，最高是100W的功率;另外一个A口则最高是22.5W。

使用不同口时的充电功率可以参照下图：

它最多甚至可以充两台轻薄本和一部手机。

至于三个口都支持哪些充电协议我也给大家列了一下，不过具体能给设备充电时能达到什么功率，只能大家自己去试了。

总的来说，这款产品很好地解决了出差要携带多个充电器的烦恼，让出行更加方便一些。我是前一阵买的花了120+，目前某东凑单110(不含线)左右就能拿下，还是很不错的。

好了，以上就是我的双十一推荐了，确实有需要的话可以参考一下，趁着优惠入手，后续如果有其它值得购买的好物我也会继续分享给大家。