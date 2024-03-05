持续进步的“AI最佳搭档” 雷鸟创新借助新一轮融资推动消费级AR发展

AI技术与具体应用的融合无疑是2024年科技圈热点，在过去的2023年中，AI大模型热潮席卷全球，而随着技术不断演进，如何推进AI技术的落地、为用户带来更为实处的效益，将成为硬件产品与场景聚焦的重点。

雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟指出，AI大模型会带来新场景和新产品，而AR眼镜则是AI的最佳载体。AR眼镜的信息交互与人类的感官系统高度一致，具备“看你所看，听你所听，在你眼前，在你耳旁”的天然优势，提供了无感的自然交互。AI与AR眼镜的深度融合，能够让AR眼镜成为用户的实时“外脑”，能够适应更多的场景，并成为用户的能力延伸。

3月4日雷鸟创新宣布完成新一轮亿元级融资，主要投资者包括华泰紫金、燕创集团等多家机构，融资金额将用于新一代消费级AR眼镜的技术研发、量产和市场普及，以及推动AI+AR眼镜生态建设。

AR眼镜作为AI技术的最佳硬件载体，在空间计算时代已经展现出独特的价值和潜力，行业发展的拐点即将到来。作为全球领先的消费级AR品牌，雷鸟创新将不断革新技术，为用户带来更具创造性的AR体验。

雷鸟创新成立于2021年年底，是业内少有同时布局BirdBath与光波导技术，且具备光引擎自研及量产能力的AR整机+生态品牌。2023年10月，雷鸟创新发布及量产全球首款双目全彩MicroLED光波导AR眼镜雷鸟X2，产品搭载的超小型全彩光引擎由雷鸟创新自主研发，首次打破MicroLED三色合色难题，实现全彩显示效果，且量产良率高达92%，远超行业平均值。

在雷鸟X2的基础上，雷鸟创新对全彩MicroLED光引擎的设计及量产工艺等进一步优化，光引擎成像质量、光学效率等方面明显提升，且体积较上一代大幅度缩小，为全球最小的全彩MicroLED光引擎。据悉，搭载这一光引擎的AR眼镜预计在2024年Q3上市。

除了在AR核心光学和AR整机上不断技术革新外，雷鸟创新还通过前瞻性的战略布局，积极推动AI与AR的深度融合。2023年12月，雷鸟创新发布大模型语音助手Rayneo AI，并通过雷鸟X2内测上线，依托雷鸟创新自研的AI大模型中控平台，Rayneo AI在传统语音助手功能的基础上，进一步加入了多轮自然语言对话、行程规划、便捷百科问答、头脑风暴等多项能力。

未来，Rayneo AI还将加入视觉理解能力，进一步探索多模态信息交互能力和场景，帮助用户实现“所见即所知”。配合雷鸟X2真AR眼镜，Rayneo AI将以一种更加自然、智能和无感的方式，真正成为用户的能力延伸。雷鸟创新还于近期推出全球首个AI+AR开发者平台“RayNeo AI Studio”，为用户和开发者提供零代码开发环境，使得每个人都能轻松创建属于自己的眼镜端AI智能体。

凭借领先的技术实力、优秀的产品体验和用户口碑，雷鸟创新快速占领国内市场。多家机构数据显示，雷鸟创新消费级AR眼镜出货量已连续两年位居中国市场第一，其中，据洛图科技(RUNTO)线上监测数据，雷鸟创新2023年全年出货市占率高达37.4%。

在AR光学显示、AI大模型和芯片的核心技术逐渐成熟的背景下，消费级AR眼镜正迎来市场爆发阶段。IDC预测，2024年中国AR出货预计将持续高速增长，增速将超过100%;前瞻产业研究院预计，2022年到2027年AR产业市场复合增长率将达到78%左右。

雷鸟创新正走在AI+AR应用的前沿位置，并在产品技术、生态、渠道等多领域持续创新，推动消费级AR快速发展。