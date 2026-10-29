微信支付智慧经营机器人首发亮相，共绘智慧零售新未来

近日，广东7-Eleven迎来第2000家门店开业的重要里程碑，并携手微信支付举行了智慧经营机器人首发启动仪式。作为深耕广东市场的重要便利店品牌，广东7-Eleven持续以数字化能力、赋能加盟伙伴及商品创新力为核心驱动力，在零售行业持续变革的背景下，不断探索便利零售高质量发展的新路径。

数智赋能，重塑便利消费体验

在数字经济加速发展的背景下，便利店早已不再只是商品售卖空间。面对消费者对便捷服务和个性化体验的更高期待，以及门店经营精细化管理需求的不断提升，广东7-Eleven持续推进数字化建设，让科技真正融入消费者日常购物场景。

活动现场首次亮相的微信支付智慧经营机器人，成为当天最受关注的亮点之一。作为微信支付智慧经营机器人的首个线下落地商户，广东7-Eleven率先将创新科技引入实体零售场景。机器人融合智能语音交互、商品推荐、促销信息查询、多语言翻译及天气播报等功能，能够根据消费者需求提供即时服务与个性化推荐，进一步提升门店服务效率和消费体验。

广东赛壹便利店有限公司常务董事温宏杰表示：“广东7-Eleven一直致力为顾客带来便捷的购物体验，从不断优化产品品类及质量，到加强互动的购物方式。我们十分高兴与微信支付携手，把智慧零售融入广东7-Eleven第2000家店，优化门店体验，为线下消费增添新鲜感。”

从移动支付普及到会员数字化运营，再到智慧经营工具的实际应用，广东7-Eleven持续推动线上与线下消费场景融合发展。此次机器人落地不仅是一次创新科技应用，更是品牌探索智慧零售服务模式的重要实践。未来，广东7-Eleven将继续携手合作伙伴，以数字化能力赋能门店运营和消费者服务体验，推动便利零售向更加智能、高效的方向发展。

持续赋能加盟伙伴，共创高质量发展，夯实发展根基

伴随第2000家门店正式开业，广东7-Eleven的发展版图再添重要里程碑。

自1992年进入广东市场以来，广东7-Eleven始终坚持稳健发展的战略方向，通过直营与加盟并行的发展模式，持续完善门店网络布局。目前，品牌已覆盖广东多个核心城市及重点商圈，并逐步深入社区、交通枢纽及办公区域等消费场景，更贴近消费者日常生活需求。

在持续发展的过程中，广东7-Eleven始终将加盟伙伴视为品牌成长的重要力量，不断完善加盟支持体系。从选址评估、门店运营到商品供应链管理及数字化工具应用，品牌为加盟伙伴提供覆盖门店全生命周期的专业赋能，助力提升经营效率与服务水平，实现更加稳健和可持续的发展。

第2000家门店不仅是品牌发展历程中的重要里程碑，更体现了广大加盟伙伴、消费者及市场对广东7-Eleven长期价值的认可。未来，广东7-Eleven将继续深化区域布局，持续优化加盟支持体系，与更多加盟伙伴携手成长，共同探索便利零售发展的新机遇，不断提升服务覆盖能力与经营质量。

打磨产品，鲜食与自有品牌商品焕新消费场景

如果说智慧零售提升了运营效率，加盟体系支撑了网络拓展，那么持续迭代的商品力则成为广东7-Eleven连接消费者日常生活的重要抓手。立足本地消费需求，广东7-Eleven持续围绕“健康升级”与“创新体验”两大方向推动鲜食及自有品牌商品发展，通过更贴近消费者生活方式的产品创新，打造差异化商品竞争力。

DFI零售集团7-Eleven行政总裁文宇斌表示：“对7-Eleven而言，我们希望门店不仅是购物点，而是顾客日常生活的一部分。因此，我们持续优化鲜食及自有品牌商品，从消费者需求出发，不断丰富商品选择，并依托广泛的门店网络，为顾客带来更便捷、更优质的购物体验。”

在健康消费趋势推动下，广东7-Eleven持续推动商品结构升级。鲜食品类不断优化原料选择与产品配方，关注干净配料表、低卡轻食等消费趋势，以三文治等产品为代表，为消费者提供兼顾营养、美味与便利性的日常餐食选择。与此同时，自有品牌亦持续向健康化方向发展，围绕消费者对品质与健康的关注，不断推出更符合现代生活方式的饮品及冰品选择。其中，椰子水系列、果汁系列凭借天然、清爽的产品特点受到消费者欢迎，多款雪糕产品亦获得良好市场反馈。

在满足健康需求的同时，广东7-Eleven亦持续探索创新商品体验，通过联名合作与特色商品开发，为消费者带来更多新鲜感与话题度。近年来，品牌先后推出三养联名系列、蟹太太联名系列、朱光玉联名系列等创新商品，将热门品牌特色、本地消费偏好与便利店场景相结合，不断丰富商品选择，创造更多元的消费体验。

未来，广东7-Eleven将持续围绕健康化、品质化及创新化方向推进商品开发，通过鲜食与自有品牌双轮驱动，不断满足消费者日益多元化的消费需求，为消费者创造更多高品质、高便利性的消费体验。

迈向新起点，持续创造便利生活价值

从首店开业到2000店规模，从数字化建设到智慧零售探索，从加盟网络拓展到商品创新升级，广东7-Eleven始终坚持以消费者需求为核心，不断推动经营模式、服务体验与产品能力的持续进化。

2000店不仅是发展历程中的重要里程碑，更是迈向未来的新起点。未来，广东7-Eleven将继续围绕数字化升级、加盟生态建设和商品创新三大战略方向持续发力，携手合作伙伴共同探索便利零售发展的更多可能，为消费者创造更加便捷、美好的生活体验。