音质与智慧功能双重突破？首款搭载HarmonyOS NEXT的TWS耳机来了

2024年11月22日，华为官宣首款搭载HarmonyOS NEXT的TWS耳机――华为FreeBuds Pro 4即将发布。结合预热海报来看，华为FreeBuds Pro 4将于 11 月 26 日与华为Mate70系列同台发布。

作为华为音频家族的高端旗舰代表，华为FreeBuds Pro系列产品一直是华为音频领域众多前瞻技术的集大成者，尤其是上一代产品凭借业界首发超CD级无损音质，被不少网友称为“TWS音质天花板”。现在，FreeBuds Pro系列的最新力作――华为FreeBuds Pro 4即将亮相，在HarmonyOS NEXT的加入下，可以预见新品必将在音质、降噪、智慧体验等多方面迎来重大升级。

HarmonyOS NEXT赋能

在今年10月22日的原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会上，华为原生鸿蒙HarmonyOS NEXT正式发布，强调原生精致、流畅、互联、智能和安全五大特性。

这次华为FreeBuds Pro 4作为首款支持HarmonyOS NEXT的TWS耳机，可以猜测，其将为用户提供更灵活的使用体验和更多的智慧功能，想必结合AI技术，华为FreeBuds Pro 4或将带来更为智能化的互动体验，真正实现便捷的智慧体验。

此外，华为FreeBuds Pro 4作为华为首款原生鸿蒙耳机，可以猜测其将与手机之间的互动将更加紧密，尤其是与升级至单框架系统的华为旗舰手机联合使用，或将带来全新的体验。

星闪加持？音质或将全面进阶

多年以来，华为深耕智能音频领域，FreeBuds Pro系列产品不仅站稳了真无线耳机的旗舰王者地位，更是一次又一次地通过前瞻技术的结晶，刷新消费者对真无线耳机表现的认知。

2022年7月，华为FreeBuds Pro 2携静谧通话、智慧动态降噪2.0、空间音频等全新功能问世，一度刷新真无线耳机的旗舰体验;2023年9月，华为推出全球首款应用星闪连接核心技术和蓝牙技术的耳机――华为FreeBuds Pro 3，拥有1.5Mbps的超CD级无损音频传输码率，并在音质、通话降噪和智慧动态降噪等方面实现了全面升级，开创TWS无损音质新时代。想必新品华为FreeBuds Pro 4或将延续FreeBuds Pro系列基因，再凭借极致科技产品力带来行业领先体验。

根据最新爆料显示，华为FreeBuds Pro 4的星闪核心技术或将再升级，传输速率将较上代的 1.5Mbps 大幅提升，音质表现或将再创新高。不止如此，华为FreeBuds Pro 4的星闪查找技术也或将支持更精准的定位，这一功能无疑将大幅提高用户的使用便利性。同时，华为FreeBuds Pro 4的降噪能力也可能升级，用户将享受到更加静谧的聆听环境。

再结合预热海报上露出的产品ID图来看，华为FreeBuds Pro 4的外观也不乏亮点。对比华为FreeBuds Pro 3，新品在耳机柄的琴键设计基础上新增细节设计，还新增了“悦彰”金标logo，这可能意味着新品或将有高端声学品牌悦彰赋能，在音质体验层面将得到全新提升。

综合以上信息，华为FreeBuds Pro 4作为FreeBuds Pro 全新一代产品，或将带来全方位的提升，尤其是在HarmonyOS NEXT、星闪核心技术的加持下，想必会拥有更多智慧功能和全面进阶的音质表现。

随着华为FreeBuds Pro 4的到来，不仅会再次证明华为在音频技术领域的卓越实力及行业领先地位，更是会推动TWS耳机的发展及跨越，为行业旗舰TWS耳机的未来指明方向。

最后，让我们一起期待11月26日的发布会，看看华为FreeBuds Pro 4具体会带来哪些亮眼功能。