以工业设计驱动产业升级 参数设计举办「少说・精做」设计交流会

8月26号下午，参数设计工作室在北京遇道艺术馆举办主题为 「Talk Less, Do Better|少说・精做」 的设计交流会，邀请来自工业制造、科技品牌、学术机构与媒体的嘉宾，围绕“工业设计如何驱动产品创新、赋能产业升级，并释放可持续与商业价值”展开讨论，分享了它们团队在工业设计上的思考和愿景，并在现场展示了多款已落地与开发中项目。

参数设计工作室是一家以“设计+环保”双驱动为核心，专注企业出海的前沿工业设计服务机构。从美学、功能到可持续性，确保设计不仅好看，更能落地、量产与循环。它由王俊英与法国设计师马桑・罗森(Maxence Loisson de Guinaumont)联合创立，于2019年在北京成立，2023年设立法国分公司。其核心成员员覆盖工业设计、算法开发、材料工程与数字制造，擅长将参数化思维与工业可行性深度结合。

作为―家专注于工业设计与产品创新的国际化工作室，参数设计的服务涵盖工业设计、结构与硬件开发、模型打样、可持续材料应用及品牌出海策略，项目领域涉及消费电子、音频设备、家居科技等领域。擅长将美学与工程深度融合，从概念到落地全程把控，确保产品兼具功能性、可持续设计与市场竞争力。团队在物联网科技产品及音频类高感官产品的设计中积累了丰富经验，并与全球可持续供应商及制造伙伴紧密合作，为客户打造既符合国际审美、又具备环保价值的解决方案。

参数设计介绍了它们六阶段设计流程―从构思、研发、原型、生产、维护最后回收，强调全生命周期导向的设计思维。提出了Talk Less,Do Better，即少说精做的理念，以可执行的参数化方法与可持续策略贯穿产品全生命周期―从源头设计到回收再利用，让每―个环节都可追溯、可衡量、可优化。强调设计应贯穿产品全生命周期，在早期阶段引入环境影响评估，降低资源消耗，提升产业竞争力，为工业设计驱动产业升级提供了可借鉴的模板。

在活动现场它们还展出了诸多多款已落地与开发中项目，涵盖通信、家居、出行、儿童与生活方式等场景，包括兼具美学和功能性的5G基站天线、采用环保材料且美观又实用的车载空气净化器、融合传统工艺与现代声学技术的陶瓷音箱、拥有可爱设计又环保的儿童摄像头、模块化设计的Newave书包等等，还有AMP01功放、LED台灯、智能戒指等等。

参数设计工作室宣布将于今年下半年先后亮相上海设计周与法国设计周两大国际设计盛会，届时，工作室将展示融合可持续理念与前沿技术的创新项目，致力于推动中国设计在全球舞台的影响力，促进国际合作与产业链对接。

值得一提的是，为帮助更多企业探索可持续设计与国际化机会，参数设计(Agence Paramétrique)还推出了「免费设计诊断服务」，为品牌提供一对一咨询，评估产品痛点，提供全流程优化建议，快速提升产品竞争力与可持续表现。