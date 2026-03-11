3月4日下午，国际领先的特种材料制造商德国肖特集团(SCHOTT AG)在北京召开了媒体圆桌会，展示了针对中国增强现实(AR)产业的全系列光学技术解决方案，包括光学玻璃、晶圆以及波导，介绍高性能的几何反射波导技术，并宣布将投资拓展苏州AR技术中心，赋能中国快速发展的智能眼镜行业。肖特集团新任 CEO 杜德森博士也在本次会议上进行了演讲，强调此次展示的AI时代智能眼镜核心AR光学技术是肖特深化在华布局与投资的重要体现，并和中国区的多位高管一起接受了采访。

瞄准智能眼镜市场 衍射/几何光波导齐头并进

IDC在CES 2026观察指出，智能眼镜不再是小众概念，它正迅速发展为主流产品，大量“新玩家”正在融入智能眼镜领域，真实应用场景正在落地，其背后的AR产业进入加速期。IDC预测，2026年全球智能眼镜市场出货量预计将突破2368.7万台，其中中国智能眼镜市场出货量将突破491.5万台，市场正式迈入规模化增长新阶段。

作为一款穿戴式智能设备，智能眼镜是比携带式的手机更合适的AI载体，其市场呈现增长趋势，而终端需求的快速提升对供应链响应速度提出了更高要求。其中光波导是消费级智能眼镜对成像质量、视场角、轻量化和成本可控等关键指标的决定性元件，它被设计用来将光学引擎(投影仪)发出的图像引导到用户的眼睛，同时确保镜片本身提供清晰透明的体验，所以需要使用光学玻璃来满足这样的体验。

作为一家拥有 140多年的光学玻璃制造和加工历史的企业，肖特可以提供满足任何形式的 AR光波导需求的解决方案，无论是高透光率与轻量化方面表现出色的衍射光波导，还是以高亮度与高成像质量著称的几何光波导，因此成为了行业头部品牌的重要合作伙伴。

衍射光波导和几何反射式波导是当下AR眼镜中两种主流的光学显示技术方案‌，目前市面上的诸多消费级AI眼镜多采用衍射光波导方案，使用了肖特RealView系列产品，肖特已经实现本地稳定供应并深度满足中国市场的高速增长需求;而‌几何光波导在成像质量与视场角优势明显，肖特也在去年9月份实现了它的全球首批量产，成为行业首家完成该技术规模化落地的企业，为轻量化AR设备长期面临的量产瓶颈和成像质量的挑战带来了关键突破。肖特成为唯一一家同时在衍射波导和反射波导齐头并进的公司。

而针对这两种不同的技术路线，肖特AR综合解决方案中国负责人吴敏在采访中提到，在看得见的未来中，两种技术会并存，它们都有着各自的优势，在不同的使用场景中能够发挥其优势，比如用户需要随身的AI助手，那么小视场角且续航表现会更好的衍射光波导会更适合;而用户需要看电影，那么视场角更大的‌几何光波导会更适合，产品的设计师和产品经理会根据需求去采用不同的技术。所以，它们会在不同的细分市场和使用场景上同时存在和发展。

而且他强调，AI眼镜是一定需要光学技术来做支撑的，因为视觉的信息传递密度是远高于音频的，人类大部分信息都是来源于视觉的。所以，当用户与AI进行高密度的信息交互时，只有音频是不够的，一定是需要视觉。所以，他认为未来的智能眼镜全部会配备视觉系统。而且相较于目前多数主流AI眼镜只有绿色显示，接下来一个重要的升级就是从绿色过渡到全彩色，显示更多丰富的信息。

计划追加6000万元投资 深化在中国AR技术布局

中国是全球在AR生态最强有力的参与者和AR创新最重要的一个贡献者，在AR(增强现实)领域增速显著。肖特计划在苏州追加投资超6000万元，以深化在中国的AR技术布局并扩大产能。

肖特集团新任CEO杜德森博士表示，中国是肖特全球战略中最重要的市场之一，我们始终坚定扎根中国、投资未来的核心战略，我们将持续扩大制造与本地创新能力，计划在苏州追加投资超6000万元，并目标在2030年实现超过10亿元的年度产值，覆盖新产能建设、研发投入及本地技术部署。肖特的技术和生产能力深度匹配‘十五五’规划中新一代半导体、未来能源、医药、天文及航天、消费电子等关键领域的发展需求，为产业升级提供核心材料支撑。

在2026年，肖特将扩建苏州AR技术中心，围绕两大波导技术开展联合创新和定制化开发，并设立自动化与工业工程中心，整合中国客户的一些定制化的需求，全面提升其在中国的创新与制造能力。肖特将继续深化与中国本土AR企业的联合研发，为中国客户提供定制化、全场景的AR光学解决方案，推动该技术在消费电子、医疗、制造等更多领域的规模化落地。

从最初的制造落地到如今的创新中心转型，肖特在中国形成了研发、生产、销售一体化的完整本土化体系。并且通过持续投资与扎根，肖特与中国市场同频发展，共筑中德产业合作新生态。

写在最后

在AI技术与智能硬件深度融合的浪潮下，AI智能眼镜的市场爆发已是大势所趋，而中国市场凭借强劲的创新活力和产业生态，成为全球AR产业发展的核心引擎。肖特集团以140余年的光学技术积淀为根基，既实现了衍射与几何光波导技术的双轨突破与量产落地，又以持续的本土化投资和研发布局，深度融入中国AR产业的发展脉络。此次对苏州AR技术中心的投资扩建，不仅是肖特深化在华战略的重要落子，更是中德产业合作在高端制造与前沿科技领域的生动实践。未来，依托定制化的全系列光学解决方案、完善的本土化研发生产体系，肖特将持续赋能中国本土AR企业的创新升级，推动AR技术在更多民生与产业场景的规模化应用。