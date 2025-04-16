买华为智能门锁2系列首选京东 国家补贴立省15%

4月16日，华为推出了智能门锁2系列、路由器X1系列新品，目前这两个系列的产品均已在京东开启预售。其中华为智能门锁2系列包含智能门锁2、智能门锁2尊享版、智能门锁2 Pro、智能门锁2 Ultra四款产品，是华为首款采用AI掌静脉识别技术的智能门锁，售价2499元起，来京东下单可使用国家补贴优惠15%，还能享6期免息。华为路由器X1系列包括X1和X1 Pro两款产品，外观风格蜕变为时尚家居摆件，售价分别为599元和899元，下单可享3期免息。想要入手华为新品的用户记得锁定京东。

全新的解锁方式是此次华为智能门锁2系列的主要亮点之一。华为智能门锁2系列搭载了AI掌静脉识别技术，利用高清红外扫描识别技术采集手掌深层的静脉图像，据此进行身份识别和解锁。同时还搭载了新升级的超声波感应技术，当感应到有人靠近时会立刻启动识别。无论是手上沾了污渍的小孩，还是指纹磨损的老人，华为智能门锁2系列都能精准识别，杜绝指纹伪造的风险，带来更便捷安全的开锁体验。此外华为智能门锁2系列也支持指纹解锁、数字密码、APP远程解锁、钥匙开锁等解锁方式，满足用户多样的需求。华为智能门锁2 Ultra和智能门锁2 Pro两款产品还额外支持AI 3D人脸识别3.0，新品较前代产品算力提升150%，人脸识别速度可达0.8秒，解锁更方便。

居家安全也是智能门锁用户关注的重点。独居人士害怕夜晚有人在门外徘徊，有小孩的家庭担心陌生人敲门，华为智能门锁2系列搭载的超清智能大猫眼能为用户再添一层可靠保障。其可视范围达161°，相较于前代提升了28%，可及时捕捉门外异常。在曝光增强算法和畸变矫正算法的加持下，即使处于微光环境也能呈现高清图像，异常抓拍视频还能通过云存储回看，为用户的居家安全保驾护航。此外跨屏联动功能也迎来了全新升级，不仅可通过手机、智能中控屏等设备观看门外画面，还能进行双向通话和远程解锁，确认访客身份后一点即可解锁，更好地应对上门喂养或者上门维修的情况。

华为路由X1系列是首款搭载灵犀天线的路由器，不但性能出众，外观设计也迎来了全新蜕变。机身采用极简圆柱形设计，内置11根天线阵列和4颗信号放大器，可轻松实现360°全方位的信号覆盖增强，让每个房间都能拥有稳定高速网络。内置星闪网关，支持星闪、蓝牙、Wi-Fi多种连接协议，且广泛兼容支持鸿蒙智联的生态设备，用户只需打开华为智慧生活APP，即可一键将门锁、温湿度传感器、空调等设备接入网络，实现全屋家居智慧联动，让居家生活更舒适便捷。

目前，华为智能门锁2系列和华为路由X1系列新品已在京东上线开启预售，想要尝鲜体验的用户赶紧打开京东APP搜索“余承东同款”下单吧。