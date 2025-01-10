CES 2025|PieX AI发布全球首款AI情绪追踪吊坠

在一年一度的CES上，智能健康领域多模态AI硬件提供商PieX AI发布了全球首款基于人工智能的情绪追踪吊坠―PieX Pendant，旨在帮助用户通过人工智能辅导和交感神经刺激来提升他们的幸福感，在情绪高涨时安抚他们的神经，帮助用户获得更好的情绪健康。

这款挂坠具有便携、易用等特点，用户可以随时随地佩戴，无需复杂的操作即可实现情绪追踪，并且拥有一整天的续航时间。

PieX Pendant拥有诸多功能，包括情绪跟踪、冥想指导、自动日志记录和人工智能辅导功能等。其中人工智能辅导功能可以根据用户的情绪状态提供个性化建议。在其时尚的设计之下，集成了多项技术创新，包括使用毫米波雷达和其他传感器来监控用户的压力水平，它可以使用在30 Ghz至300 Ghz频率范围内运行的毫米波雷达来跟踪佩戴者当前的情绪状态、心率和其它生命体征，并使用设备上的大语言模型(LLM)来提供实时情感洞察和交互。Piex Pendant能够刺激交感神经系统，让用户在情绪高涨时平静下来。

它不仅能够为用户提供及即时的情绪反馈，还能通过长期积累的数据，帮助用户更好的了解自己的情绪变化。

这款吊坠基于PieX AI专有传感技术和基础模型构建，这些模型包括个性化AI和设备内置AI。它能够提供全天候的情绪追踪，并为用户建立一个个性化的情绪数据库，让AI可以更好地了解用户。而且它会确保用户的情绪数据在本地处理和存储，保障用户的隐私和数据安全。

Piex Pendant计划于2025年第二季度推出，这款产品将标志着PieX AI在心理健康领域迈出了非常重要的一步，它们也将持续致力于心理健康领域的创新，为用户提供更加智能化、个性化的心理健康管理解决方案。