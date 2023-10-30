震撼听感，轻盈无感 “好轻，好听”vivo TWS Air2正式发布

2023年10月30日，“好轻，好听”vivo TWS Air2正式发布，官方售价149元，预售优惠价格为129元，这是一款极具性价比的轻巧好音质TWS耳机。

vivo TWS Air2拥有定制版14.2mm巨能声音单元，支持3D全景音频和DeepX 3.0立体声效，配合单耳机仅3.6g的轻巧机身，带来震撼听感、轻盈无感的聆听好体验。

单耳机仅重3.6g，超轻半入耳让佩戴更舒适

继承vivo TWS产品一贯的优秀佩戴体验，vivo TWS Air2采用具有通气孔的半入耳设计，配合仅3.6g单耳机重量，戴在耳朵上轻巧且有呼吸感;打薄0.2mm的弧形耳机柄充电pin设计，轻盈、美观;出音孔和通⽓孔的防尘罩，选用轻量级材料，实现层层减重;基于人体工程学分析，全面优化影响舒适度的关键区域，用更小的受力实现更舒适稳定的佩戴，实现近零力学负担。

vivo TWS Air2具备“夜蓝”和“晨白”两种款式，以供不同色彩偏好的用户选择。

定制巨能声音单元，小机身爆发震撼听感

轻巧小机身TWS也有震撼好听感，vivo TWS Air2拥有同档最大的定制版14.2mm巨能声音单元，此规格在整个TWS耳机行业也是数⼀数⼆。相比上一代vivo TWS Air，vivo TWS Air2环体部分振膜厚度增加25%，达到50μm，使扬声器拥有更高输出功率;音圈圈匝数增加40%，圈线直径增加25%，低频输出相比vivo TWS Air增加3dB，听感上更加震撼澎湃;支持单麦AI通话降噪，让通话语音更清晰。

基于优秀硬件基础，金耳朵声学团队专为vivo TWS Air2量身打造DeepX 3.0立体声效，具备标准、听书音效、超重低音、清澈人声和清亮高音五种风格，满足多样音乐聆听需求，特有“听书声效”，优化200Hz～2000Hz中低频频段，让有声听书变得更有乐趣;更有剧场、音乐厅、录音棚和演唱会四种效果的3D全景音频，为用户带来更多声临其境的听音感受。

低延迟长续航，使用体验更舒适

出自手机品牌的TWS产品，自然更为重视使用体验。vivo TWS Air2支持蓝牙5.3，可实现55ms游戏全链路低延迟，游戏连接更快，并支持同时连接两台设备;此外，耳机还支持LC3音频编解码，音质表现更进一步;支持亚运主题弹窗、智能触控和IP54防尘防水等功能，也让使用体验更为舒适。

长续航才能让聆听更尽兴。vivo TWS Air2单耳机一次续航为6小时，搭配充电盒总续航为30小时，轻松听上一整天还有电，更有“充电10分钟，畅听2小时”的快速回血，让聆听更畅快。

“好轻，好听”vivo TWS Air2现已正式发布，官方售价149元，10月31日正式开售。目前正在火热预售中，即日起至11月3日，参与预售可享受优惠价129元。希望以超值价格入手一款轻巧好音质TWS耳机的朋友，千万不要错过vivo TWS Air2，赶紧参加预售吧!

“越级新标杆”vivo Y100 经久耐用的轻薄高颜值实力派

除了vivo TWS Air2，本次一起发布的还有还有“轻薄长续航 越级大内存”vivo Y100手机，带来“百分设计”、“百分影像”、“百分体验”和“百分品质”。vivo Y100在同档产品中率先带来全系高质感轻薄电池机身设计，包括琉璃质感3D双曲面玻璃后盖的“琉云青”和“璃光蓝”，以及同档产品中最轻薄配备超大电池的产品――薄至7.49mm、流沙质感板材后盖的"星夜黑"。vivo Y100的配置也十分优秀，集6400万OIS光学防抖、5000mAh大电池、至高12+512GB组合、6.78英寸超大3D OLED曲面屏和IP54生活防水防尘等于一身，是真正的高颜值实力派，满足用户对手机能够经久耐用的需求。

售价方面，vivo Y100 8GB+128GB版本售价1399元、8GB+256GB版本售价1599元;12GB+256GB版本售价1799元、12GB+512GB版本售价1999元，即日起至11月12日，购买vivo Y100至高可享受6期免息分期，用户可在vivo官方app领取四年免费换电池权益，同时Y100用户购买碎屏保还能享受到买一年赠一年的超值优惠。