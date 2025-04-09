2025年睡眠健康管理首选华为手环10，“专业健康手环王”实至名归

3月20日，中国睡眠研究会联合华为运动健康发布《2025中国居民睡眠健康白皮书》。白皮书披露，我国居民整体睡眠状况不容乐观，有近65%的居民存在睡眠健康风险，居民平均睡眠市场普遍偏短，已不足7个小时，这些数据无不表明，我国居民的睡眠问题日益严重，已经十分迫切的需要进行睡眠健康管理。

睡眠健康是全民健康的重要基石。在最近举办的2025世界睡眠日中国主题发布会上，多位睡眠领域专家基于改善睡眠健康提出建议，其中使用可穿戴设备进行健康管理被频繁提及，也就是说，一款具备强大、精准睡眠健康功能的可穿戴设备是管理睡眠健康的有效工具。

华为在运动健康领域深耕10余年，更以大众睡眠场景中的睡眠监测、睡眠分析、睡眠关怀、睡眠风险筛查等多个维度持续深耕，旗下可穿戴设备凭借全面精准的睡眠健康能力，成为了大多数人管理睡眠健康的首选，前段时间华为新推出了被誉为“专业健康手环王”的华为手环10，进一步满足大众对睡眠健康管理的需求。

从睡眠到情绪，全方位呵护身心健康

全新登场的华为手环10出入睡监测精准度全面提升，能够精准监测正常出入睡状态、敏锐捕捉到零星小睡状态，同时新增的情绪健康功能，拥有心律失常提示以及业界领先的轻薄机身设计，可谓重新定义了专业健康手环的标准。

智能可穿戴设备如同你的“睡眠管家”,帮你记录每一晚的睡眠情况。华为手环10在睡眠监测指标方面，新增睡眠平均HRV(睡眠期间心率变异性的均值)指标 ，要知道HRV心率变异性是评估自主神经功能的重要指标，有助于了解睡眠和身心状态，再结合睡眠期间心率、呼吸率、血氧等数据，就可生成你的专属生理指标基准范围，轻松识别身体状况的变化。我们只需要连续佩戴手环至少7天方就能获得HRV个人基准范围，睡眠平均HRV较高说明身体放松，恢复较好，反之就意味身体处于疲劳的状态，恢复不足。

同时，华为手环10还新增了睡眠摘要功能，把科学睡眠管理推向新高度。通过综合分析运动、压力、作息等运动健康数据差异，并基于用户周期睡眠情况自动生成每周、月度、年度摘要，提供睡眠时长、质量评分、深睡比例等周期变化趋势，我们醒来后就可直观地了解自己的睡眠状况。

当然，想要彻底改善睡眠，我们还需解决睡前、睡中、醒后不同阶段的问题。许多人睡前辗转反侧，难以入睡，华为手环10支持睡眠模式设置，可减少睡前干扰，还可播放白噪音助你安心入睡，在此还想提醒大家，睡前长时间使用电子屏幕是睡眠健康的“隐形杀手”建议年轻群体提起重视，另外，压力释放、清空大脑，写日记、深呼吸冥想，助你更快进入睡眠状态。

得益于出入睡监测精准度的大幅提升，在睡眠中华为手环10能够识别出用户不同的睡眠状态，包括起夜、零星小睡等，睡醒后你还可以通过「星海微梦」睡眠表盘的场景颜色变化了解自己睡得好与不好。

随着工作、生活节奏越来越快，不只是睡眠问题频发，情绪问题也困扰着许多人。华为手环10新增情绪健康助手功能，可以智能识别出愉悦、平静、不愉悦三种情绪状态，并且将不同情绪状态以对应萌宠表情变化展示在表盘上，给予你满满的情绪价值。

这还不够，华为手环10还可准确监测心率血氧，支持心律失常提示，搭载的脉搏波房颤和早搏提示软件在华为手环9时期就获得了药监局二类医疗器械注册证，全方位守护你的健康。此外，华为手环10支持睡眠呼吸暂停风险筛查，我国65%居民存在睡眠困扰，基于可穿戴设备的居家睡眠监测，可辅助识别鼾症风险，及早干预，全方位守护你的健康。

多年来，华为运动健康在睡眠健康研究方面不遗余力，此前推出的华为手环9凭借全面的健康监测功能广受用户好评，而此次华为手环10更是实现科学睡眠健康功能的全面升级，一经发布便得到了媒体和用户的认可。在我看来，华为手环品类就是消费者进行健康管理挑选可穿戴设备的最佳选择。

极致轻薄，睡眠佩戴更舒适

睡眠监测精准度进阶的同时，潮流度与佩戴体验也不能落下。全新华为手环10首次推出精致耀目的铝合金机身，搭配CNC钻切工艺，打造出利落精致的切面，更重要的是，表体厚度达到华为手环有史以来最薄的8.99mm，铝合金款表体重量仅为15g，增强型聚合纤维款的表体重量更是轻至14g，再加上氟橡胶材质的表带，真正做到了“可以戴着睡”的舒适度。

华为手环10 的配色方案可选项也颇为丰富，提供了曜石黑、拂晓粉、羽砂黑、冰川白经典款式，以及全新的向新绿、托帕蓝、流光紫配色，足够满足不同审美的穿搭需求。

出色的运动功能和兼容性

作为一款硬核的智能穿戴产品，华为手环10还具备出色的运动功能和优秀的兼容性。其搭载九轴传感器，能够监测用户在游泳过程中的泳姿、趟数、距离等信息，配合AI算法优化后泳姿检测准确度达到95%，同时，支持5ATM防水能、金属按键一键即可起止运动以及力量训练、跳绳、户外步行等百种运动模式，妥妥的专业“运动搭子”!

优秀的兼容性让华为手环10使用起来更便捷。其搭载HarmonyOS智能终端操作系统，支持连接iO S及Android系统的手机，轻松配对各种手机，让更多人都可乐享华为手环10的卓越体验。

写在最后

2025年，国家卫生健康委员会全面推进“体重管理年”，而研究表明，充足的睡眠是体重管理的关键因素之一，正所谓体重是生活的标尺，睡眠是它的刻度只有两者协调，才能量出健康的长度。

作为华为手环家族的新一代产品，华为手环10全面升级科学睡眠健康功能，新增平均睡眠HRV指标，搭载睡眠呼吸暂停功能和脉搏波房颤和早搏提示，还有情绪健康助手功能加持，可谓火力全开的专业健康功能可谓直击国民睡眠健康痛点。

最重要的是，目前购买华为手环10可享受新品优惠30元，折后参与国家补贴政策再减15%，到手最低仅需204元，而华为手环9在享受国补后，到手价低至159元，性价比直接拉满。

该说不说，“花小钱享大健康”，华为手环系列无疑是2025年超值得入手的智能穿戴产品，没有之一。