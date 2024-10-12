华为擎云亮相2024易派客工业展，助力能源行业高效安全生产！

10月11日至13日，以“创新・绿色・数智・赋能”为主题的2024年易派客工业品展览会在南京如期举办，展会旨在积极助推数字产业化、产业数字化，促进数字技术与实体经济深度融合。

展会期间，华为擎云聚焦能源行业生产全场景，展示擎云智慧能源解决方案及多款定制终端，为能源企业保障作业安全、提升生产效率，发展新质生产力提供新选择。

擎云智慧能源-定制终端，实现精准多维助力

能源行业一线生产环境特殊，如何保障生产效率与员工安全是企业发展的两大核心要素。为此华为擎云与合作伙伴携手，基于华为擎云商用穿戴、华为擎云商用平板、HUAWEI Mate 60系列打造的能源行业定制终端，匹配数据开放、通信增强、移动支撑、防爆服务等套件，为能源行业提供全栈定制终端解决方案。

例如针对能源行业特点打造的HUAWEI Mate 60定制化手机，拥有私有网络适配能力，满足企业一线工作期间特殊网络接入需求;针对性的大音量优化，适配行业杂音多、噪音大等特殊工作场景下高清通信场景;防爆服务套件将更好地赋能能源行业安全生产，守护作业人员安全;HarmonyOS操作系统搭配高速Wi-Fi6网络则能满足高效移动办公、移动作业、设备检修等场景需求;并且终端支持多样化企业定制服务，打造统一品牌形象。

擎云智慧能源-职业健康管理，守护作业人员安全

员工健康安全是能源企业可持续发展的基石，关注职工健康已成为能源企业必然选择。华为擎云携手合作伙伴打造擎云智慧能源-职业健康管理方案，作为全天候“智能安全员”，助力能源行业健康管理方式从“检测”到“预测”，从“治疗”到“预防”，从“接触”到“远程”的转变，帮助能源企业实现数字化健康管理。

华为擎云穿戴设备可实时采集员工的体温、血氧、血压、心率等数据，针对员工健康分类分层管理，管理人员则通过智慧看板实时评估员工健康状态，实现重点人群重点监测，风险及时预警干预，避免疲劳作业导致的潜在风险;如果员工在工作期间出现心率异常，就会立即发出警示并及时通知调度人员提供相应援助;而在日常生活中，华为擎云穿戴设备还可通过24h多维度数据解析评估员工健康风险，配合华为运动健康App，助力员工健康升级。

擎云智慧能源-无纸化会议，释放高效生产力

众所周知，任何行业都离不开会议，但传统方式办会需要大量的人力、财力，不仅造成资源浪费，而且还存在办会效率低下、信息保密及存储不便等诸多问题，华为擎云联合合作伙伴打造擎云智慧能源-无纸化会议方案，为高效办会带来了全新的思路。

擎云智慧能源-无纸化会议方案基于Harmony分布式能力，实现会前文件一键分发、实时更新;在主题演讲、方案分享时还能实现多人实时同屏无卡顿，提供流畅的参会体验;会后还能对敏感文件一键销毁，降低信息安全风险。无纸化会议模式不仅减少能源消耗，也让会议筹备更高效、办会更精准、信息安全更有保障。

华为擎云品牌自发布以来，始终秉承着“品质可靠、自主创新、开放共创、以人为本”四大品牌理念，深度洞察行业需求，携手伙伴打造定制化商用终端与解决方案，保持研发投入，持续引领产业发展。截至目前，华为擎云品牌已服务全球1000+TOP级企业客户、10万+行业客户，荣获包括“人民匠心品牌奖”在内的超过30个奖项。

面向未来，华为擎云将持续创新，以技术驱动，携手合作伙伴打造更多符合能源行业发展需求的产品和解决方案，助力行业发展新质生产力。