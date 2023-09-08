全智能手表新标杆！OPPO Watch 4 Pro正式开售到手价2199元

9月8日，全智能手表旗舰OPPO Watch 4 Pro正式开售。这款手表集精致的外观，领先的智能体验，专业的健康管理，科学的运动指导于一身，自发布以来好评不断。极夜黑售价2299元，破晓棕售价2499元。现在入手可以享受限时立减100元，6期免息和以旧换新补贴福利，到手价2199元起。

OPPO Watch 4 Pro延续了OPPO Watch系列一直以来的全智能手表旗舰定位，将行业天花板级的智能体验带给用户。这块手表搭载骁龙W5和BES 2700旗舰双芯，拥有行业顶级的2GB运行内存，硬实力拉满;针对200多项高频场景进行深度优化和定制，再次升级UDDE双擎混动技术3.0，将续航与体验兼得的独特优势发挥到极致。

此次OPPO Watch 4 Pro的外观设计更是让人眼前一亮。不仅继承本系列首创的微弧曲面设计，搭载LTPO常亮屏，还带来令人惊喜的工艺质感升级：一体精钢表壳，硬朗耐用;陶瓷底盖，触感细腻;机械纹理表冠，观感出众。手表整体观感更加大气经典，破晓棕、极夜黑两款配色，又以晨昏概念与天际寰宇的设计理念巧妙呼应。

用智能手表管理运动和健康已经很常见，但健康功能只有做到精准，才能得到用户的信赖。OPPO Watch 4 Pro集合了目前行业最强的健康监测传感器，与权威的医院和机构展开合作，不断迭代自研算法，用扎实的技术积累为用户提供真正专业可靠的健康监测。全新60秒体检，可以快速评估健康风险和身体体征，随时随地快速了解身体状况;新增血糖表盘，连接CGM动态血糖仪后，可在表盘上查看实时血糖数值，时刻关注血糖变化。

运动方面，OPPO手表不满足于只追求运动模式数量，而是专注把常见的国民运动做精做深，选择广受喜爱的跑步和羽毛球发力，推出独家定制的专业羽毛球模式以及跑步姿势分析功能。首创的羽毛球模式可实现包含最大拍速、挥拍次数、正/反手球等业内最全12项数据准确记录;跑步姿势分析功能，无需辅助设备即可实时反馈垂直振幅、步幅，步频、触地时间、左右触地平衡等关键的跑姿数据，让用户越跑越专业。

卓越的外观设计与强悍的综合实力，让OPPO Watch 4 Pro收获了媒体与消费者的广泛认可，被称为“2K价位智能手表的天花板”。不少媒体将之称为“融合现代科技与优雅工艺的时尚单品”、“智能穿戴未来风向标”、“今年安卓阵营的全智能手表表皇”。

OPPO Watch 4 Pro已于9月8日正式开售，感兴趣的朋友可以去京东商城、天猫商城、OPPO商城等各大电商平台或线下OPPO门店选购下单。作为一款安卓阵营顶级的全智能手表旗舰，OPPO Watch 4 Pro在外观质感、性能表现、健康监测、运动指导各方面表现都十分出色，在体验领先的同时具备超高性价比，值得一选。