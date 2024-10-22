华为WATCH Ultimate非凡探索新品正式发售 腕上高球教练助力非凡人生

华为WATCH Ultimate系列自问世以来，便以其尖端材质和极致科技在高端智能手表领域占据领先地位，成为探索者们征服山海的可靠伙伴。已推出的纵横海洋和驰骋山地都展现了华为对探索精神的极致追求。10月22日，该系列的全新成员――华为WATCH Ultimate非凡探索绿野传奇耀世登场，与前两款产品共同构成了 “非凡三剑客”， 以更丰富的选择和更全面的功能，助力用户探索世界的另一面，开启非凡旅程。

在高端手表界，绿色常常被赋予独特的象征意义，代表着生机、活力与希望。“逢绿必火”的市场现象也印证了这一点，从经典的“绿水鬼”到其他品牌的绿色限量款，都受到了市场的热烈追捧。华为WATCH Ultimate非凡探索绿野传奇，正是洞察了这一潮流趋势，将绿色系融入智能腕表设计之中，可以称得上是智能手表界的绿水鬼了。

华为WATCH Ultimate系列是全球首款采用超坚固非晶锆合金材质的智能手表。华为WATCH Ultimate非凡探索绿野传奇同样采用该材质表身，不仅拥有更强的耐磨性、耐腐蚀性和更高的硬度，更赋予了腕表一种坚韧不拔的探索精神。而其最具辨识度的，是那圈精致的绿白双色纳米微晶陶瓷表圈。灵感源自于广袤原野的盎然绿意，设计师巧妙地将这抹充满生命力的绿色与白色陶瓷完美融合，通过高难度的双色陶瓷拼接工艺，打造出独特的视觉效果，彰显佩戴者尊贵品味的同时，也体现了华为对高端制表工艺的极致追求。

此外，绿野传奇还标配钛合金表带，并附赠HNBR高弹性橡胶腕带，还可以选配绿白双色无梭一体化编织表带，满足用户不同场景下的佩戴需求，让舒适与时尚兼得。

随着用户对户外探险和高端运动需求的日益增长，高端智能腕表不仅需要精湛的外观设计，更需要突破性的尖端科技。华为WATCH Ultimate非凡探索绿野传奇，正是将两者完美结合。

在功能方面，它实现了多项突破性升级。双向北斗卫星消息功能，在绿野传奇上得到了进一步强化，新增北斗消息自定义、快捷求助、体征上报等功能，为用户户外运动提供更可靠的安全保障。升级的户外探险模式，还支持户外探险路线导入和线路指引，让探险规划更便捷、更精准。100米级专业潜水功能，支持休闲水肺、技术水肺、自由潜水等多种潜水模式，让用户尽情探索水下世界的奥秘。

高尔夫功能也迎来了重磅升级，旨在为高尔夫爱好者提供更专业、更便捷的腕上智慧体验。绿野传奇不仅支持全球高尔夫球场地图，还能以3D立体视图效果呈现，让用户可以更直观地了解球场布局和地形地貌。坡度补偿距离功能，帮助用户选择合适的球杆和力度，提升击球精准度;智能击球建议功能，则更像是一位贴心的“腕上高球教练”， 提供个性化的击球建议，帮助用户调整挥杆姿势、改进击球策略，从而不断精进球技。此外，果岭坡度指向、半场计分报告、电子计分卡与击球轨迹记录等功能，也极大提升了高尔夫爱好者的体验。用户还可以通过运动健康App将自己的数据分享至社交平台，与球友交流切磋，畅享高尔夫运动的乐趣。

除了以上强大的运动功能，华为WATCH Ultimate非凡探索绿野传奇还带来全面专业的高阶健康管理功能。它配备了心率、血氧、睡眠监测、ECG心电图、体温检测等全面的健康监测功能，还支持与权威第三方医疗机构合作的呼吸、心脏、血管等健康研究，帮助用户进行日常慢病风险筛查。

华为WATCH Ultimate非凡探索绿野传奇代表了探索精神，它以精湛的工艺、尖端的科技和充满生命力的设计，鼓励人们勇敢探索，挑战自我，发现世界更多精彩。