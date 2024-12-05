华为擎云亮相第31届电力展，以技术创新引领新型电力系统构建！

12月5日至7日，第31届中国国际电力设备及技术展览会在上海举行。作为中国电力行业规模最大的国际性品牌展，展会见证了我国电力行业的发展巨变，是展示中国电力技术与装备的重要平台。

本届电力展以“数字能源赋能新质生产力”为主题，业展会期间，华为擎云携多款商用终端产品及智慧能源解决方案亮相，聚焦电力行业发展需要，利用数字化技术助力电力行业数字化、智能化转型，赋能新型电力系统构建与电力新质生产力发展。

加强能源领域科技创新、培育发展新质生产力是推动新型能源体系建设、加快构建新型电力系统、保障能源高质量发展的必然选择。擎云智慧能源解决方案聚焦电力生产过程中日常办公、移动作业、无纸化会议、员工健康管理等场景，以数字化技术赋能新型电力系统建设，助力构建一个低碳、安全、高效的能源体系。

擎云智慧能源-移动作业定制手机

随着电力户外办公场景不断增多，即时通信、视频会议、共享文档等针对电网移动办公场景的微应用快速兴起。基于电力移动办公场景，华为擎云联合合作伙伴基于HUAWEI Mate 60 Pro打造行业定制手机，实现“无线、无感、安全”接入，全面提升电力移动作业、办公使用体验。

针对电力移动办公场景打造的HUAWEI Mate 60定制化手机，具备定制接口开放，能够保障电力营销移动作业、安全移动办公、智能移动巡检等多场景应用;得益于移动作业安全管控、可信可靠数据保密、5G专网安全等通信技术，可实现网络、系统、数据隔离，守护移动信息安全;同时，还配备灵犀AI算法与灵犀天线、北斗高精度定位，即使在复杂的移动环境中，也能提供更稳定的链接和更流畅的通信。

擎云智慧能源-无纸化会议

由于传统会议都会涉及会前准备、会中研讨、会后总结等繁琐工作，因此存在经济成本高、办会效率低下等问题。华为擎云联合合作伙伴打造擎云智慧能源-无纸化会议方案，帮助企业绿色、高效办会。

擎云智慧能源-无纸化会议方案基于HarmonyOS分布式能力，让会前筹备更高效，提高会务人员工作效率;在主题演讲、方案分享时还能实现同屏实时更新，选会、选人、选议题更加便捷;会后还能对敏感文件一键销毁，降低信息安全风险。简单来说，无纸化会议模式能够大幅度缩短会议准备时间，简化会议流程，提升会议效率，最重要的是，还能实现会议安全与绿色并重。

擎云智慧能源-安全终端

数字化时代，企业数据安全是企业运营的基石，为保障电力行业工作人员移动化信息安全，华为擎云与合作伙伴携手，基于华为HUAWEI Mate 60系列打造能源行业安全终端。

基于HarmonyOS系统定制，华为擎云打造了安全操作系统、普通操作系统两个相互隔离、文件互不可见的独立空间，让工作与生活数据隔离，安全又便利;操作系统支持文件加密存储、远程信息擦除安全功能操作，不慎遗失情况下也能有效防止数据泄露;针对涉密通话被窃听、资料传输过程中被截获等隐患，华为擎云携手合作伙伴基于移动终端设备打造量子密话终端、融合国密算法和量子安全技术双重防护，提供通话、音视频、群聊等多元场景端到端通信加密，多维度为信息安全保驾护航。

擎云智慧能源-健康管理

职业安全健康管理在能源行业中的重要性不言而喻，华为擎云携手合作伙伴打造擎云智慧能源-健康管理方案，为能源行业打造健康监测―风险评估―干预方案全链路健康管理方案。

华为擎云穿戴设备可实时采集员工的体温、血氧、血压、心率等数据，既可针对员工健康综合状况判断形成健康风险预警分级，还能实现对重点人群的重点监测，管理人员则能通过智慧看板实时评估员工健康状态，例如员工工作期间心率异常时就会立即发出警示。而在日常生活中，华为擎云穿戴设备还可通过24h多维度数据解析评估员工健康风险，配合华为运动健康App，促进职工健康管理。

技术创新是实现“双碳”目标、构建新型电力系统的关键路径，擎云智慧能源解决方案始终坚持以技术创新引领新型电力系统构建。华为擎云品牌自发布以来，便秉承着“品质可靠、自主创新、开放共创、以人为本”四大品牌DNA，而在推动构建新型电力系统的过程中，不仅积极响应国家“双碳”战略，还持续洞察电力行业新质生产力发展需要，以技术创新赋能电力行业新质生产力发展。

面向未来，华为擎云还将不断深化其在电力行业的创新实践，坚持以科技创新引领行业蝶变，携手更多合作伙伴打造满足新型电力系统建设需求的智慧能源解决方案，为构建智慧、高效、绿色的新型电力系统贡献力量，助力建设新时代能源电力强国。