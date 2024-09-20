玩转AR的N种方式，逛京东买AR眼镜有享无忧试用还享分期免息

科技的风帆疾驰向前，AR技术终于不再是银幕上的幻想，它正踏着现实的节拍，大步流星走进我们的生活!这一次，京东携手雷鸟、千幻魔幻等AR眼镜界的大牌，为广大科技爱好者打造了一场前所未有的新品盛宴，有30天无忧使用，分期免息福利，让科技享受零负担;更有66元抢AR眼镜的机会，爆款产品低至仅需每月58元，感兴趣的朋友，让我们一起用双眼见证科技的奇迹，感受AR眼镜带来的无限可能吧!

华为旗下的Vision Glass，这款眼镜以其120英寸虚拟巨幕、时尚轻薄的设计以及强大的智能功能，带来前所未有的沉浸式观影体验。华为Vision Glass采用Micro OLED显示屏，支持1080P高清分辨率，色彩丰富艳丽，同时获得德国莱茵TÜV低蓝光认证，保护用户视力。。此外，Vision Glass还支持多设备连接，包括手机、平板等，即插即用，方便用户随时随地享受巨幕观影。这款集时尚与智能于一体的观影眼镜，无疑将引领智能穿戴设备的新潮流

还有XREAL Air 2 Pro智能AR眼镜，其最大亮点在于全球首款实现电致变色技术量产应用，三档调节适应各种光线环境，从居家到户外，一镜搞定。搭载索尼0.55英寸Micro-OLED显示屏，清晰度与色彩表现卓越，观影游戏沉浸感十足。此外，丰富的应用生态和强大的连接能力，让AR体验更加丰富多彩。无论是科技爱好者还是追求新奇体验的用户，XREAL Air 2 Pro都是不可多得的选择。

PICO旗下首款MR混合现实一体机―PICO 4 Ultra，其搭载了全新高通骁龙®XR2 Gen 2计算平台，为设备提供了强大的性能支持，确保用户在复杂虚拟现实和增强现实应用中能够流畅运行。同时，设备配备了双目3200万像素彩色透视摄像头和iToF深度感知摄像头，不仅支持实时环境感知，还能精确测量空间距离，为用户带来高清、流畅、低畸变的透视画面。此外，PICO 4 Ultra还配置了7个视觉传感器，包括4个环境追踪摄像头、2个彩色摄像头和1个iToF深度感知摄像头，进一步提升了混合现实体验。

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