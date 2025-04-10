OPPO Enco Free4发布：中端耳机越级体验天花板

4 月 10 日，OPPO发布真无线降噪耳机OPPO Enco Free4，搭载超强人声降噪、智能自适应模式、北欧丹拿大师联合调音、AI实时翻译等创新功能，以旗舰级配置带来越级体验。

旗舰级人声降噪，覆盖各类日常场景

OPPO Enco Free4在降噪性能上实现再次突破，搭载超强人声降噪系统，降噪深度提升到55dB，有效降噪频宽达到5500Hz，带来覆盖面更广的降噪体验，轻松覆盖通勤、办公等各类日常生活场景，尤其针对50-3000Hz的常见人声频段进行了深度优化，在该频段内降噪表现达到行业顶级水准，平均降噪效果优于AirPods Pro 2，相比OPPO Enco Free3提升200%，让用户在复杂的嘈杂环境中时刻保持平静与专注。

此外，OPPO Enco Free4 首次搭载全新“自适应模式”，新增通透通路，实现降噪与通透效果并存，解决用户耳压感与安全兼顾的需求，可以根据环境变化顺滑调整切换，时刻达到最佳效果。在街道环境中，耳机自动切换至偏通透状态;在地铁、飞机等高噪音环境中，自动切换至降噪状态;而在相对安静的室内环境中，切换为通透状态。用户无需摘下耳机，一个模式下多种场景都可舒适佩戴，享受舒适与安全的沉浸体验。

OPPO Enco Free4三麦克风+AI通话降噪算法的组合，有效降低环境噪音，让通话如同面对面，其专业的防风噪设计与算法升级，可有效抑制风噪，即使在大风天气或户外运动时，用户也能畅享纯粹音乐和清晰的通话。

北欧丹拿大师联合调音，尽享殿堂级音质

OPPO Enco Free4采用11mm+6mm旗舰级超清一体化同轴双单元，覆盖15-40KHz超宽频响范围，提供录音室原声级音质，配合超强劲定制双DAC，显著提升声场能量表现，实现低音澎湃，高音清亮，并实现了更精准的分频处理。

传输方面，OPPO Enco Free4搭载LHDC 5.0高清传输协议，获得行业标杆Hi-Res高解析音质认证，带来 Hi-Res 超高解析力，最高可实现192kHz/24bit高采样率及1Mbps无线传输码率，提供更准确的音频还原，让用户随时随地享受更清晰、更丰富、更真实、更流畅的音频体验。

OPPO Enco Free4标准版提供“至臻原音”、“纯享人声”、“澎湃低音”三种调音风格，满足不同用户的个性化听音偏好。

此外，OPPO 蓝光声学团队与北欧顶级音响品牌丹拿(Dynaudio)深度合作，为OPPO Enco Free4 丹拿版打造专属“丹拿特调”调音，还原北欧丹拿的纯粹原音。“丹拿特调”调音风格以中频密度大、人声醇厚饱满见长，尤为适合演绎人声演唱、中低频乐器演奏以及流行音乐等曲目，带来如临现场般的殿堂级听觉享受。

针对不同用户的个性化需求，OPPO Enco Free4还带来黄金听感、全场景空间音效、自定义调音等功能。其中，黄金听感能够为每位用户提供专属的听感方案，呈现准确细腻、细节丰富的声音，还原最佳听感，让每位用户都能听见纯粹原音;全场景空间音效在耳机端实时计算，不限音源、不限机型，其他品牌手机用户也可以体验剧院级环绕视听体验，还原出声音的临场感;支持自定义调音，任意调节低中高频的响度，满足不同用户的不同听音风格喜好。

旗舰级互联体验，稳定、实用、高效

除了旗舰级人声降噪与殿堂级音质外，OPPO Enco Free4在互联、续航、设计等方面同样表现出众，以顶格配置满足音乐爱好者的所有需求。

OPPO Enco Free4 采用私有灵动蓝牙协议，带来了OPPO生态下首屈一指的连接体验，同时享受高品质音质。在空旷的标准操场跑道环境下，能够实现环跑一圈不断连，而在高铁、机场等复杂电磁环境下，OPPO Enco Free4 仍能保持稳定流畅的音频传输，确保用户在各种复杂场景下均可享受更自由、更畅快的无线音频体验。

OPPO Enco Free4 首次搭载 AI实时翻译功能，通过耳机触控指令与“欢律 APP”联动，用户可以快速启动面对面翻译和同声传译功能，该功能目前已支持 21 种语种，帮助用户实现随时随地轻松无障碍交流。

续航方面，OPPO Enco Free4搭配耳机充电仓可实现最长45个小时的超长续航，并支持快速充电。支持蓝牙5.4，耳机端延时低至47ms，游戏音画同步操作更流畅丝滑，另外支持音频多设备无缝流转，通话看剧两不误，可同时连接两台 Android、iOS、Windows设备，实现平板刷剧手机来电的音频无缝切换。

设计方面，OPPO Enco Free4延续OPPO经典家族设计，拥有水漾蓝与星瀚银两款时尚配色，采用金属漆工艺设计，呈现细腻光滑质感，星瀚银联合丹拿大师调音定制，享有独特丹拿标识。OPPO Enco Free4 单只耳机轻至4.7g，即便全天佩戴也毫无压力，还支持IP55防尘防水，无论是户外运动、旅行还是日常皆可使用。

OPPO Enco Free4凭借超强人声降噪、智能自适应模式、北欧丹拿大师联合调音、AI实时翻译等智慧互联，为用户带来越级体验。OPPO Enco Free4定价399元，OPPO Enco Free4丹拿版定价449元，4月16日上午10点全面开售，用户可通过OPPO官方商城、OPPO天猫官方旗舰店、OPPO京东自营官方旗舰店等线上官方授权平台购买。