华为终端健康管理行业峰会隆重召开，专家建议以智能穿戴赋能主动健康管理

《2024年中国健康管理行业研究报告》指出，随着我国经济持续增长和人民生活水平提高，人们对健康管理服务需求在不断增加。另外，得益于国家对医疗体制的改革以及创新技术的应用，我国健康管理行业正在高速向新向前发展。

不过，我国健康管理行业起步较晚，仍处于发展初期，尚存在一些不足，例如信息不全面缺乏准确性、缺乏个性化服务、存在安全和隐私问题、缺乏跨界合作与整合等。作为商用领域的佼佼者，华为擎云已经正式入局健康管理行业，并持续关注健康服务行业的发展趋势，致力用创新科技为健康管理高质量发展提供助力。

12月27日，华为终端健康管理行业峰会暨合作伙伴联合创新解决方案推介在深圳隆重召开，华为擎云携全新亮相的商用穿戴――华为擎云 H9D20，以及携手合作伙伴基于华为擎云穿戴打造的擎云智慧医疗解决方案亮相，向与会者展示了华为擎云在健康管理领域的创新技术与成果。

活动现场，华为运动健康军团、行业专家及华为擎云行业合作伙伴现身峰会，分享深度探讨健康管理行业发展相关话题。峰会上，可用智能手表主动健康管理这一创新观点引发热议。现场行业专家表示，随着居民平均BMI、超重和肥胖率逐步提升，医疗数字化转型已成为大趋势，各部门积极响应，开展高质量健康管理先行试点工作，并通过穿戴产品提供多样准确的专业数据，为数字疗法产业“赋能”，同步提升主动健康管理能力。

众所周知，传统健康管理方式往往存在诸多局限，如监测不连续、数据不准确、干预不及时等，而健康穿戴设备不仅能够实时监测、提供精准数据，同时通过数据分析与算法模型提供个性化的管理建议，帮助用户更好地管理自己的健康。

全新亮相的华为擎云 H9D20具备动态血压监测能力，并将动态血压监测技术引入商用领域，提供全天候血压监测：白天每30分钟提醒用户测量血压，用户可以选择自动充气测量或者手动点击测量，夜晚每30分钟采用自动充气测量的方式测量血压，无需用户进行额外操作，这对需要长期血压监测的慢性病患者具有重要意义。

同时，华为擎云 H9D20拥有高阶数据开放能力，提供血压、ECG心电分析、脉搏波心律失常分析等各项数据开放，满足不同客户的业务需求;此外，华为擎云 H9D20还具备丰富的行业定制化服务，还能为行业客户提供灵活定制能力，满足不同用户群体的需求，成为家庭和医疗机构在健康管理中的得力助手。

峰会上，华为擎云联合合作伙伴基于华为擎云穿戴设备打造的擎云智慧医疗解决方案同样备受关注，其涵盖了从社区健康管理到就诊后健康管理等众多场景，将有助于为用户提供更精准、更智能、更全面的高品质的健康管理服务。

首先，擎云智慧医疗-心泰医嘱基层(社区)健康解决方案，依托华为擎云商用穿戴能力健康监测及高阶数据开放能力，帮助基层健康管理机构提供健康管理、数字化随访等个性化服务，让用户的健康管理更加高效、更便捷。

擎云智慧医疗-数智健管解决方案，通过华为擎云穿戴为患者与机构搭建持续健康管理平台，患者可佩戴穿戴设备持续监测体征，日常监测数据会同步到健管系统，助力健康管理机构更全面精准地掌握用户健康状况，有助于提升大众的自我健康管理水平。

擎云智慧医疗-健康态势管理解决方案，可在保护个人隐私的前提下，通过人工智能和华为擎云可穿戴设备的深度融合，对用户健康状态进行实时、连续监测，助力构建从院内到院外的连续性健康管理体系。

擎云智慧医疗-诊后疾病管理解决方案，则专注于延伸健康管理服务的价值，患者佩戴华为擎云商用穿戴后，后台可获取远程健康监测数据，一旦出现异常数据便提醒患者采取相应措施。这一方案既提升了提升患者依从性，改善预后，同时有助于健康服务机构构建宝贵的数据资产。

一直以来，华为擎云始终坚持以技术创新加速健康管理高质量发展，并且持续洞察健康管理新需求。在商用终端方面，全新亮相的华为擎云 H9D20能够给用户提供更精准更全面的健康监测能力、高阶数据开放能力、行业专属定制能力，为打造个性化、智能化、持续性的健康管理行业化解决方案提供终端支撑。

基于华为擎云穿戴设备打造的擎云智慧医疗解决方案，覆盖居家健康管理、就诊服务、就诊后管理等多场景，为医疗服务的高效性和精准性提供强有力的支持。同时，得益于华为擎云商用穿戴设备加持，华为擎云智慧医疗解决方案拥有丰富的行业定制化能力，能帮助机构提升健康管理水平，提升患者满意度，全面赋能健康中国建设高质量发展。

展望未来，华为擎云将会继续秉持“品质可靠、自主创新、开放共创、以人为本”四大品牌DNA，持续聚焦健康领域，以科技赋能健康管理，打造契合全民健康管理需求的穿戴设备与智慧医疗解决方案，推动健康服务业向着智能化、数字化以及精准化迈进，助力全民健康愿景的达成，共筑健康中国的坚实基石。