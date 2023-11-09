Garmin携旗下新品参展进博会 展示沉浸式运动创新生态链

11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。作为GPS导航及健康运动产业领跑者的GARMIN佳明也在展台亮相，展出了旗下多款全新发布的产品，涵盖了运动健身、户外休闲等多个领域创新科技。

随着户外运动在中国市场的逐渐盛行，各种户外活动如登山、骑行、徒步，以及新兴的飞盘、露营、腰旗橄榄球等开始风靡，佳明公司针对性的推出了满足不同需求的智能穿戴设备。在本届进博会上，佳明展示了一系列智能运动腕表。这些腕表不仅能够提供全方位生理健康指标监测，并为训练提出建议及并指导跑者制定最优的训练计划，全方位满足用户的各种实用需求。

其中佳明Forerunner 965延续旗舰级铁三运动腕表，专为追求最佳表现的跑者和铁三运动者设计。通过采用世界最权威的Firstbeat数据指标算法，佳明Forerunner 965不仅支持心率、压力、呼吸频率、心率异常等常规检测，还有新的运动模式，以及恢复状态显示，还配备了安全跟踪和故障检测功能，在锻炼过程中发生故障时，可自动将位置发送到设置的紧急联系人。

此外佳明Forerunner 965手表还搭载了多频多星定位系统，可以通过自选定位系统，结合专有 SatIQ 技术，可提供更快、更精确的定位，对铁三运动的用户更加友好。

从解码天空，到探索海洋;从征服陆地，到掌握健康。一路走来佳明从不自我设限，更倾向于提供多元化的产品支持。作为深耕骑行领域的专业品牌，佳明拥有行业内最丰富且完善的骑行生态产品，覆盖户外骑行、安全护航、室内训练及体能追踪四大板块，打造室内室外无缝连接的骑行体验，为全球骑行爱好者构建创新生态。

在本届进博会上，佳明NEO 2T Smart直驱式智能骑行台吸引了不少参展观众的驻足。作为真正意义上的直驱式智能骑行台，NEO 2T Smart完全不需要校准，电机直接驱动，消除物理传动，减少磨损部件，降低维护成本，非常适合日常在室内使用。

同时NEO 2T Smart还支持多种沉浸式的路感模拟，逼真还原公路、砾石路、土路等不同路况，给予用户更加丰富的骑行体验。此外超静音设计在优化使用体验的同时，也让NEO 2T Smart成为目前市面上噪音最低的骑行台。

Garmin佳明多年来一直致力于将专业技术与卓越品质相融合，不断在运动品牌领域进行探索和研究。至今，已经在智能穿戴、户外运动等领域为用户提供了专业的产品与良好的体验。本次进博会，更是一次Garmin佳明与全球用户近距离接触的契机。未来，佳明将继续保持高度的专业与专注，通过不断钻研和构建的创新生态，为运动爱好者提供全新的系统化健康解决方案。