可实现跨聊天内容记忆！ChatGPT两大新功能上线

近日，OpenAI官方宣布了ChatGPT的一项重要更新，增加了记忆功能和新的用户控制选项。ChatGPT可以跨所有聊天记住用户讨论的事情，减少用户重复提供信息的需要，让未来的对话更加有用。而用户控制功能，用户可以告诉ChatGPT记住某些内容、询问它记住了什么，通过对话或设置告诉它忘记某些信息，甚至可以完全关闭记忆功能。

OpenAI表示，GPT现在可以在与用户的聊天中记住你们互动的所有信息，并在后续对话中利用这些信息来提供更相关和个性化的回答。用户与ChatGPT聊天时，可以要求它记住特定的信息或让它自行捕捉细节，ChatGPT的记忆功能会随着使用的增加而改善，并且用户会逐渐注意到这种改进。

另外，记忆功能带来了额外的隐私和安全考虑，OpenAI采取措施评估和减轻偏见，并避免ChatGPT主动记住敏感信息，除非用户明确要求。

利用深度学习和自然语言处理等技术，近两年，ChatGPT、文心一言之类的生成式人工智能技术问世，并赋能于多个场景应用，可以生成新的、有用的数据，如文本、图像、音频和视频等在很大程度之上提高了人们的生产效率，带来更加智慧便捷的处理方式。

这次记忆功能和新的用户控制选项两大功能的更新，不仅增强了ChatGPT的对话能力，还为用户提供了更多的灵活性和控制权。对于利用ChatGPT进行各种任务的用户来说，这是一个非常重要的改进，使ChatGPT这项人工智能技术更加先进好用。

在未来几年时间里，生成式人工智能将赋能千行百业，创造更加智能、高效和便捷的生活和工作方式。而随着人工智能技术的不断发展，相关隐私问题也是很多用户所关注的一大问题，随着人们对隐私保护意识的不断提高，生成式AI也将更加注重隐私保护，确保用户数据的安全和隐私。