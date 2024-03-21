VR叩门：沉浸式感受“胡夫地平线”金字塔体验展

古埃及是如此的神秘。

小时候我就曾在诸如《十万个为什么》《世界未解之谜》这样的系列丛书中了解到这一古老而灿烂的文明。世界七大奇迹之一的金字塔究竟要动用多少人力物力才能建造而成？神秘的狮身人面像包含着哪些未解的谜团？古埃及人要如何乘坐太阳船渡过冥河去往灵魂彼岸……如此种种，构成了我对古埃及的初始好奇。

长大之后，随着知识的逐渐积累，我对古埃及的了解逐渐丰盈，一块一块的知识拼图通过更深刻的读物、画面精美资料翔实的纪录片在我的脑海中留存。但是这些认识世界的方式终究与真实的世界隔着一层看不见的间隙，或许只有当我们亲自去一趟埃及，站到吉萨金字塔前高山仰止时，才有可能真正补完心中对于古埃及想象的最后一块拼图。

不过这一想法在我参加了一场沉浸式探索体验展之后发生了改变。

最近我有幸受邀参加了《胡夫地平线》金字塔沉浸式探索体验展，最直观的感受就是――我见证了现代科技与传统文明的完美融合。整体来说，这场展览利用VR虚拟现实技术将世界七大奇迹之一的胡夫金字塔重现眼前。体验者只需佩戴HTC VIVE Focus 3 VR一体机就可以全身心进入这个4500年前的世界，穿越到古埃及进行一场震撼心灵的探索之旅。

身临其境 历史触手可及

整个体验以作为当日最后一批VIP的参观者小队进入胡夫金字塔为契机开启，整个游览不仅有画面、讲解，同样也有充满巧思的剧情安排。我们首先跟着导游进入金字塔内部，通过长长的墓道一步步深入金字塔中的国王墓室。置身金字塔中，两侧的石壁真的如同纪录片中讲解的那样，光滑、齐整，缝隙之间甚至无法插进一枚刀片，严丝合缝。贴近仔细观察，不同的石材材质、光影效果都让我仿佛真的身处这一奇观。在国王墓室中，胡夫的石棺(不过他可能并没有在里面待过)静静停放，破碎的花岗岩边缘、斑驳的痕迹包浆清晰可见。

在去往部分不同场所的时候，画面中脚下的平台会缓缓升起，将我们送到下一个地点。得益于HTC VIVE Focus 3的出色视觉效果，当场景抬升时我的感官告诉我身体可能处于失重状态。值得一提的是目前大金字塔内其实还有未开放区域，而VR给了我们到达未知区域的机会，金字塔内部被拆解重构，我们得以以空间视角了解整个内部构造。

体验剧情中，古埃及猫神巴斯泰托女神带领游览小队打开了全新的视角。我们的身形能够如同巨人一般站在金字塔前，俯瞰整个吉萨高原;搭太阳船在尼罗河上乘风破浪，在神庙内近距离观摩胡夫的葬礼仪式，了解木乃伊的制作过程……一个全景、真实的古埃及渐渐展现在我们眼前，4500年光阴恍如昨日。

HTC VIVE Focus 3承载穿越之旅

参加此次体验展我感知比较深刻的除了内容，就是内容的载体――HTC VIVE Focus 3一体机头显。这款旗舰级VR一体机发布于2021年5月，时隔两年多，当佩戴它体验展览时，我完全没有那种“它已经过时了”的感觉。

HTC VIVE Focus 3出色的性能和独特的设计给我留下了深刻印象。它搭载了高通骁龙XR2平台，保证了流畅而逼真的图像呈现。通过VIVE Focus 3的双眼5K分辨率屏幕，我能够清晰观察到金字塔的每一块石头、每一道纹理，仿佛真的置身于金字塔中。

深入金字塔的内部，尤其是身处国王墓室时，回音萦绕，声音效果极为真实，配合逼真的画面更加震撼。HTC VIVE Focus 3将声音单元放置在了侧边悬梁位置，在双驱动单元的开放式扬声器加持下实现如此出色的声音效果。

此外，VIVE Focus 3的延迟小于等于20ms，让我在探索过程中几乎感受不到任何卡顿或延迟。视场角120°足够宽广，这一点在我们站在金字塔顶俯瞰吉萨高原的时候感知尤为明显。

除了出色的性能，HTC VIVE Focus 3的轻便设计也令我赞不绝口。整个设备重量轻盈，佩戴起来非常舒适。45分钟的探索并没有让我有任何不适感。这种舒适的设计让我能够更加专注于体验本身，充分沉浸在古埃及的文明探索之中。

此次体验展基于HTC VIVE的LBE追踪模式，无需额外设备，可以同时追踪覆盖1000平方米以上，能够将真实空间的移动与虚拟空间中的移动完全对应，避免眩晕感。参观者还可以看到场内其他观众的虚拟形象并与同组进入的同伴实时通话，规避碰撞的同时还打破无法连线的壁垒，在虚拟世界一起体验感觉真的很好。

VR+文旅焕发新生机

当前的文旅产业正在融入技术科技大潮，全新的数字化文旅正在不断释放活力和热度，吸引更多游客加入进来。“优质内容 + 领先科技”的组合会成为文旅产业数字化转型的主流模型。或许在未来，我们可以通过VR设备去到世界上的任何角落，打卡全球知名地标，探索人类文明遗产。

HTC全球高级副总裁、全球销售及市场负责人黄昭颖表示，“融合科技与人文、最大限度释放人类的梦想一直是HTC VIVE的愿景。”HTC VIVE也始终秉持开放与包容的理念，持续打破虚拟与现实世界壁垒，刷新人们探索世界、学习和休闲的体验。

他同样提到，HTC也期待通过更多这样的项目推动元宇宙时代的文旅产业到达一个新的高度，我深以为然。实际上在此之前，我就已经体验过由HTC VIVE XR精英套装展示的《永恒的巴黎圣母院》demo。当时的我惊叹于逼真的巴黎圣母院建模，甚至亲临巴黎圣母院的施工现场，目睹这一伟大建筑的诞生。

近年来，HTC VIVE将硬件创新、内容应用、生态建设相结合，打造全人类可以共享的开放的沉浸式生态，在艺术文化领域，HTC VIVE专门成立了VIVE Arts团队，运用XR技术助力数字艺术家和创作者实践创新，让艺术、科技与文旅结合，创造更多优秀内容。HTC VIVE还支持了《蒙娜丽莎：越界视野》《清明上河图》《好奇的爱丽丝》《梵高的调色盘》等诸多VR内容，让用户跨越时空沉浸式感受世界各地的艺术气息。

胡夫地平线-金字塔沉浸式探索体验展目前仍在展期之中，展览将持续到2024年7月17日，地址位于北京市朝阳区朝阳公园南路3号凤凰中心的B1层。对于古埃及文化、金字塔等等感兴趣的朋友们一定不要错过这个机会。