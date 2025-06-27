Jabra推出PanaCast 40 VBS：首款小会议室180° Android 智能音视频一体机

全球领先的专业音频品牌 Jabra 宣布推出 PanaCast 40 VBS，这是唯一一款专为小型会议室量身打造的 Android 智能音视频一体机，其 180 度视野能够捕捉整个会议室的画面。这款创新产品基于之前的畅销产品 Jabra PanaCast 50 VBS，以更小巧的尺寸和更具成本效益的设计，将相同的强大性能带入更小的空间。

目前，选择回归办公室办公的组织越来越多，混合办公环境已成为常态，市场对高效小型会议

空间解决方案的需求持续增长。这类空间往往会对视频协作带来独特的挑战。传统解决方案一般难以平等捕捉所有参会人员，尤其是座位靠近屏幕的参会人员。更有甚者，有些解决方案根本

不配备视频会议设备。这种不平衡可能导致会议室空置和沟通不畅，因此，我们迫切需要能够为所有参会人员(无论身在何处)提供清晰、包容体验的解决方案。

PanaCast 40 VBS 提供的一体化解决方案有效消除了沟通鸿沟，将小型会议室打造成高性能协作中心。PanaCast 40 VBS 视野广阔、音质出众和无缝兼容，可确保所有参会人员清晰入画，高效沟通，让组织能够充分利用小型空间，从而进一步提升协作效果。

重新定义小型空间协作

放眼全球范围内，支持视频功能的小型协作空间只有不到 3%，这导致数百万小型会议空间没有得到充分利用和有效维护。PanaCast 40 VBS 的新型双摄像头系统恰好可以克服这一挑战，其先进的视频拼接技术能够实现无缝 180°视野。这足以覆盖整个会议室，在画面中清晰呈现每一位参会人员。

不仅视频功能出众，音频性能更是无可比拟，毕竟声音处理能力是 GN 集团的资深优势。音频由单个优质扬声器和六个具有自适应波束成形功能的麦克风提供支持。智能音频算法可以提升声音清晰度，实现卓越的语音拾取效果，确保准确捕捉所有发言内容，从而打造更自然、更沉浸的在线互动体验，确保远程参会人员的参与感满满。

通过重新定义小型协作空间的可能性，PanaCast 40 VBS 可以将小型空间打造成舒适非凡的协作区域，让设施管理者充分挖掘未充分利用空间的潜力。

秉持易于使用、方便部署的设计理念

PanaCast 40 VBS 以简约易用为核心设计理念。从拆箱到装配再到首次会议，整个安装过程非常顺畅方便。这也确保即便是初次使用的客户也可以快速安装，并在数秒之内运行系统，大幅提升协作效率。

采用新包装后，无需从包装箱取出产品即可进行预配置，部署体验得到了进一步增强。设计还提供简单的布线功能，可以极大缩短安装时间。PanaCast 40 VBS 是快捷搭建小型会议室(例如 Microsoft Teams Rooms 的 Express Install)的理想之选。

此外，产品中的许多配件与中型会议室产品 PanaCast 50 VBS 完全相同，可以确保您在小型会议空间享受稳定、无缝的体验。这大大简化了管理员的操作，灵活适配不同大小的会议室，PanaCast 40 VBS 也因此成了满足现代办公需求的多功能高效解决方案。

面向未来的投资

PanaCast 40 VBS 旨在适应现代职场不断变化的办公需求，尤其是小型 Android 环境。凭借其经过认证的Android 环境兼容性，PanaCast 40 VBS 可灵活提供Microsoft Teams 和 BYOD 等部署选项。

为提高实用性和使用寿命，PanaCast 40 VBS 提供触控装置和可拆卸面板等可选附件，并易于清洁。支持捆绑购买，可同时购入 PanaCast 40 VBS 和触控装置。此外，与生态系统合作伙伴的无缝集成、Jabra+ 软件持续更新的管理功能以及 Jabra Warranty+ 服务的安心保证都能够确保设备投资足以做到与时俱进。

Holger Reisinger，Jabra 企业视频业务部门高级副总裁指出：“现代职场正在经历巨大变革，各组织正在重新构想如何利用现有空间提高生产力和协作能力。小型会议室、办公电话亭和小型协作空间是这一变革的基石，但是它们似乎从来不是传统视频解决方案的重点考虑对象。为克服这一挑战，我们推出了灵活、直观、与时俱进的 Android 解决方案 PanaCast 40 VBS，旨在帮助团队实现无缝协作，完全不受会议室大小或平台偏好影响。”

PanaCast 40 VBS 主要功能：

・ 全方位覆盖整个会议室：180°视野，双摄像头和 4 倍数码变焦。

・ 卓越音频：1 个扬声器和 6 个麦克风，通过智能音频算法进一步增强，可实现清晰的声音和语音拾取效果

・ 安装便捷：全新包装，无需从包装箱中取出产品即可进行预配置。

・ 一致体验：与 PanaCast 50 VBS 中型会议室解决方案使用相同的触控装置和支架，在不同会议空间之间实现无缝集成。

・ 轻松安装：简化布线和线缆保护，确保安装简单、线缆布放整洁。

・ 灵活部署：兼容 Microsoft Teams和 BYOD 方案。

・ PanaCast 40 VBS 是一款基于 MDEP(Microsoft 设备生态系统平台)的解决方案，提供更强的安全性和更佳的会议体验

・ 智能会议空间允许用户个性化和设置在线会议空间边界：非常适合开放式办公室或落地窗会议室。

・ 持续实时更新：通过 Jabra+ 进行管理，确保最新的特性和功能。

・ 可靠性：Jabra Warranty+ 提供支持，让您更加安心。

・ 现代化设计风格：简洁、专业的美学设计，与现代工作空间完美融合。

・ 实用特点：易于清洁的保护盖;符合 ADA(《美国残疾人法案》)规定，实用性更强。

Jabra PanaCast 40 VBS 将于 2025 年8月上市。MSRP：￥11,260.要获取更多信息，请访问 https://bdimg.yesky.com/www.jabra.com/panacast40vbs。

PanaCast 40 VBS 不仅斩获 InfoComm China 2025“最期待新品奖”，更以高性价比成为企业优化小型会议室的优选。从市场需求到技术创新，PanaCast 40 VBS表现出了一种全能姿态，它恰到好处地应对了企业对小型会议室的核心诉求。它不仅是硬件设备的升级，更是协作体验的重构。从180°视野到智能音频，从降低技术门槛的极简部署方式到出色的开放生态。在混合办公常态化的大背景下，这款产品的推出将为企业利用小型空间提供有力工具，在小型团队、小空间中激发团队创造力与协作力。