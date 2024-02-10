三星Galaxy Watch睡眠呼吸暂停功能首获FDA授权
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2月9日消息，美国食品药品监督管理局（FDA）已授权三星 Galaxy Watch 支持睡眠呼吸暂停检测功能，为今年第三季度三星健康监测应用程序的软件更新打下基础，未来美国的用户可以通过这款应用程序使用该功能。这是继去年10月在韩国宣布获得韩国食品和药品安全部（MFDS）批准后首个获得FDA授权的同类产品。
尽管医生警告说，智能手表并不是检测睡眠呼吸暂停和其他健康疾病的可靠工具，但这并没有阻止苹果、Fitbit、Withings等主要可穿戴设备制造商尝试进入该领域。
去年12月，彭博社报道称，苹果正在为下一代 Apple Watch开发先进的健康监测（包括睡眠呼吸暂停和高血压）。FDA尚未批准该功能，苹果仍在处理有关血氧监测的专利诉讼，该诉讼要求其苹果从目前销售的设备中删除该功能，截至目前，Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2仍然在美禁售。
根据三星Galaxy Watch的使用说明，用户必须戴着设备睡觉，并在10天内监测自己的睡眠两次（每次至少四个小时）才能使用该功能。Galaxy Watch可以整夜监测佩戴者的血氧水平，了解血氧水平是否下降，这是睡眠呼吸暂停和其他睡眠障碍的关键指标。根据相关医疗机构的说法，睡眠期间呼吸中断（OSA）是阻塞性睡眠呼吸暂停的关键症状之一。通常会导致氧气供应中断、睡眠质量下降和白天疲劳。未经治疗的睡眠呼吸暂停会增加患高血压、冠状动脉疾病、心力衰竭、心律失常和中风等心血管疾病的风险。
可穿戴设备加入各种健康监测功能已经成为各家厂商的共识，但是正如FDA的限制，医疗设备与消费级可穿戴设备之间仍然具备一定的界限――对于消费者来说一定要明确，可穿戴设备上健康监测的相关功能仅能用来作为了解身体情况的依据和参考，并不能直接作为诊断结果。如果有身体不适的情况还是需要尽快就医。
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