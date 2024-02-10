三星Galaxy Watch睡眠呼吸暂停功能首获FDA授权

2 月 9 日消息，美国食品药品监督管理局（ FDA ） 已授权三星 Galaxy Watch 支持 睡眠呼吸暂停检测功能，为今年第三季度三星健康监测应用程序的软件更新 打下基础 ， 未来美国的用户可以通过这款 应用程序 使用 该功能。这是继去年 10 月在韩国宣布获得韩国食品和药品安全部（ MFDS ）批准后首个获得 FDA 授权的同类产品。

尽管医生警告说，智能手表并不是检测睡眠呼吸暂停和其他健康疾病的可靠工具，但这并没有阻止苹果、 Fitbit 、 Withings 等主要可穿戴设备制造商尝试进入该领域。

去年 12 月，彭博社报道称，苹果正在为下一代 Apple Watch 开发先进的健康监测（包括睡眠呼吸暂停和高血压）。 FDA 尚未批准该功能，苹果仍在处理有关血氧监测的专利诉讼，该诉讼要求其 苹果 从目前销售的设备中删除该功能 ， 截至目前， Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 仍然在美禁售。

根据三星 Galaxy Watch 的使用说明， 用户必须戴着 设备 睡觉，并在 10 天内监测自己的睡眠两次（每次至少四个小时）才能使用该功能。 Galaxy Watch 可以整夜监测佩戴者的血氧水平， 了解 血氧水平是否下降，这是睡眠呼吸暂停和其他睡眠障碍的 关键指标 。根据 相关医疗机构 的说法，睡眠期间呼吸中断 （ OSA ） 是阻塞性睡眠呼吸暂停的关键症状之一。通常会导致氧气供应中断、睡眠质量下降和白天疲劳。未经治疗的睡眠呼吸暂停会增加患高血压、冠状动脉疾病、心力衰竭、心律失常和中风等心血管疾病的风险。