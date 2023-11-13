智能表现，健康在线，vivo WATCH 3全新发布

11月13日，vivo正式发布了旗下最新可穿戴设备――vivo WATCH 3。其首发搭载了vivo自主研发的蓝河操作系统，并且全新升级多通道星环健康监测，运动健康更专业、监测数据更精准，同时延续了其独立通信与长续航的优势，为用户带来更健康、更便捷的全新智慧体验。

自研蓝河操作系统搭配独立通信长续航，高效协同便捷生活

vivo全方位重新打造的蓝河操作系统，首次在 vivo WATCH 3 登台亮相。vivo WATCH 3从色彩、字体、图标和控件四大维度对其UI进行了全新的构思设计，焕新用户视觉体验，通过更直观的界面设计，使用户可以更快捷地获取信息，更好地满足自身需求。在功能层面，此次系统的升级不仅加强了与手机的互联互通，更能与新一代传感器默契协同，在带来更多专业运动模式的同时，进一步加强了数据监测能力。

蓝河操作系统联合了各大头部应用进行合作开发，并新增了手表应用商店，可下载使用支付宝、百度地图、网易云音乐等第三方App，兼顾出行、生活、娱乐方方面面，满足你的日常生活所需。

手表将所有常用信息集合在智慧负一屏，右划一下就可以查看火车信息、航班信息、快递信息、电影信息、会议信息等九大类通知，无需打开手机，抬腕一看便知;并且支持自定义侧边按键。

此外，独立通信长续航依旧是vivo WATCH 3的一大优势。独立通信的意义不仅仅局限于传统的接打电话、收发短信等功能，而是使手表能够脱离手机，实现更加独立的体验。NFC智能车钥匙、通勤乘车、日常支付等功能均可通过vivo WATCH 3独立完成，这意味着vivo WATCH 3不只是手机的附属品或延伸，而是一个能够独立运作的智能设备。在独立通信(一号双终端)常规使用场景下，vivo WATCH 3可实现7天超长续航，而在关闭独立通信(蓝牙)的场景下，续航更是可以高达16天，两种场景下的续航表现都非常出色，可以充分满足不同用户的需求。

多通道星环健康监测，持续精准掌控健康数据

得益于全新升级的多通道星环健康监测和全新自研算法，vivo WATCH 3 能够更准确地记录身体健康状况，并给予及时的提醒和指导。其全新升级的PPG传感器，5 颗LED三色灯和4个光电二极管以星环阵列排布，三者之间高效协同使得vivo WATCH 3采样的频率和精度都得到了大大的提高，从而能够更好地捕捉和分析人体生命体征的变化，经测算，心率和血氧监测准确率均提升了高达20%，运动场景平均心率准确度更是高达97.7%。同时支持24小时心率血氧监测，方便用户随时随地了解自己的健康状况。配合更精准的自研 CPC 心肺耦合算法，vivo WATCH 3能准确判断用户的睡眠分期，监测到用户即将进入睡眠状态时，还能自动关闭绿灯光源，切断光源干扰，使用红外光进行「无扰心率监测」。同时，还可以根据多维度专业的睡眠监测数据提供管理和改善建议，大大提升睡眠质量。

除了基本的健康监测外，vivo WATCH 3还可以提供更深入的个性化建议和指导，这包括但不限于压力监测、吃药提醒、喝水提醒、生理周期管理等。此外，vivo WATCH 3所记录的健康数据会自动同步至手机，方便用户随时回顾近期健康状况，多维度助力用户健康生活。

专业 AI 跑步教练，运动引领健康生活

作为一款专业的智能手表，vivo WATCH 3还具备了专业AI跑步教练的功能。跑前vivo WATCH 3会通过分析历史跑步记录获得摄氧量、心率、配速等专业数据从而评估用户体能状态，并根据评估数据制定专属跑步计划，跑后则能根据监测到的完成率、公里数、体能等级、摄氧量等数据，形成详细的阶段计划报告。同时，vivo WATCH 3提供了基础入门、耐力训练、减压、燃脂四种不同类型，专业且完整的跑步训练体系满足了不同的跑步诉求。

vivo WATCH 3还内置100余种运动项目可供用户选择，通过先进的传感器和算法协作，能够持续精准地掌握运动轨迹，监测运动数据，帮助用户科学高效地进行运动锻炼并提升运动体验。此外，vivo 还与浙江大学开展战略性深度合作，共同推进运动 领域的研究。