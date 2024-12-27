华为音频产品最全选购指南，年货节至高优惠300元，赶紧上车！

现如今，无线耳机已逐渐成为日常生活中不可或缺的一件数码单品，无论是通勤听歌，还是在家刷剧玩游戏，它都扮演着重要角色。岁末年初，在迎接2025年的同时，也该好好犒劳一下自己了，例如换个好耳机让自己沉浸在音乐中，用愉快地心情迎接新年的到来。

在众多耳机品牌中，华为音频以其卓越的音质、创新的设计和丰富的产品选择，成为众多消费者的首选，无论你是音乐爱好者、运动达人，还是时尚潮流追随者，都能找到最适合自己的那一款，并且华为音频全家族覆盖了全价位预算范围，可全面满足多样化用户的需求。

值得一提的是，现在正值年货节期间，华为耳机优惠力度非常大，至高可享300元限时优惠。话不多说，下面小编就为大家推荐几款销量与口碑双双在线的华为音频产品，大家可根据自己的预算进行选择!

预算1000+，旗舰之选

要跟大家推荐的第一款产品是华为FreeBuds Pro 4，这是首款搭载HarmonyOS NEXT的TWS耳机，还是华为首款悦彰耳机，年货节期间享50元优惠，到手价1449元起。

华为FreeBuds Pro系列一直都是以强悍音质引领市场，华为FreeBuds Pro 4搭载麒麟A2芯片，支持最高8M蓝牙物理传输速率，同时星闪连接核心技术Polar码再升级，还有华为自研L2HC 4.0智能无损编解码协议加持，让华为FreeBuds Pro 4实现了业界首发2.3Mbps无损传输，至高可畅听48kHz/24bit的高品质无损音乐，绝对是音乐发烧友的最爱。(华为Mate 70 、Mate X6 等机型需搭载 HarmonyOS 4.3 及以上版本，其他手机需升级至HarmonyOS NEXT的华为旗舰手机使用方可实现)

在通话降噪方面，华为FreeBuds Pro 4的表现同样令人印象深刻。配备了业界领先的双向静谧通话功能，不仅能够实现100dB通话背景音消除，同时新增的三阶记忆耳塞使综合降噪效果提升30%，不管是日常的地铁通勤，还是身处在演唱会等高噪音的环境中，都能隔绝环境音，做到清晰通话。

原生鸿蒙的加持，无疑是华为FreeBuds Pro 4最大的亮点。搭配同样升级至HarmonyOS NEXT的华为旗舰手机使用时，能够带来业界领先的协同体验，可以支持耳机小艺翻译功能，21种语言的面对面翻译和20种语言的同声传译，无论是商务洽谈还是跨文化交流，通通不在话下;还可以通过语音或手势唤醒小艺智能体，实现耳边待命、智慧操控，除了接打电话、播放音乐等常规体验，还能通过耳机导航路线、控制智能家居等，真正解放了双手。

追求极致佩戴体验，又不喜欢传统入耳式耳机，那可以看看华为FreeClip耳夹耳机。其以其别出心裁的时尚外观设计、创新的“C形桥”设计，以及舒适稳固的佩戴体验、澎湃动听的听音体验受到诸多用户的好评与喜欢。年货节期间享150元优惠，到手价1149元起。

华为FreeClip耳夹耳机区别于主流的挂耳造型，创新的“C形桥”设计和人体工学设计，佩戴起来更加舒适，而且耳机单边重仅 5.6g，加上开放式的听觉设计，整天佩戴也毫无负担。精巧机身下还搭载 10.8mm 双磁高灵敏度单元，加上「逆声场声学系统」可发出逆向声波减少漏音，将声音精准传到耳内，有效减少漏音，保证听音私密性。

开放式耳机往往都会长时间佩戴，因此对于续航的要求就比较苛刻。华为 FreeClip耳夹耳机支持的音乐聆听时长可达8小时，搭配充电舱的续航时间则可达 36 小时，并且还支持超级快充技术，充电10分钟就能畅听3小时，长久佩戴也无续航焦虑。

要说好看好戴、好听好用的华为音频产品，那不得不提到华为智能眼镜 2。华为智能眼镜 2拥有多种风格款式的镜框，工作商务时佩戴较多可选择光学镜框，逛街聚会则可以选择墨镜款式，随意百搭。同时，支持全天候智慧播报，它能自动播放当天日程汇总或指定音频内容，助你工作、生活安排妥妥当当。

续航方面，华为智能眼镜 2可提供11小时聆听时间、9 小时通话时间，50 分钟充满，充电 10 分钟聆听 3 小时，超长的续航能力让你彻底告别续航焦虑。聆听体验方面，华为智能眼镜 2搭载业界首发同向双振膜澎湃单元，逆声场隐私聆听完成升级，相比于上一代最大减少4dB漏音，可有效保护聆听隐私，让你私享立体声。

300-500元档，质价比之选

华为FreeBuds 6i号称千元以内TWS最强降噪，年轻人的TWS潮酷全能首选，年货节期间可享100元限时优惠，到手价499元起。

降噪是华为FreeBuds 6i主打的功能，搭载Pro系列旗舰级的智慧动态降噪3.0算法，配合三麦克风立体降噪架构、2.4倍澎湃算力升级、11mm超磁感澎湃单元、共振消音腔以及亲肤硅胶耳塞这5大硬件升级，能实现27dB全频段平均降噪深度，最高5kHz主动降噪频宽，综合降噪性能较上一代提升100%，被网友们称为千元内降噪唯一“苹替”。同时，华为FreeBuds 6i还支持LDAC™与L2HC 双高清音频编解码，并获得Hi-Res Audio Wireless金标认证，高解析力带来的音质享受不言而喻。

在500元档位，华为FreeBuds 5i是首款获得Hi-Res小金标认证的TWS耳机，年货节期间享300元限时优惠，到手价399元起。

在音质方面，华为向来不遗余力，华为FreeBuds 5i内置10mm大动圈单元，搭载耳道自适应技术以及多项EQ音效调节功能，支持多种EQ音效，可带来惬意的私人定制聆听体验。降噪方面，采用了双麦克风主动降噪，最深能带来42dB深度的宁静聆听体验。同时，支持快充长续航，充电15分钟，音乐播放4小时;还具备低时延游戏模式、多设备智能交互、滑动调音量、双击耳机拍照等趣味功能。

还有华为FreeBuds 4E(2024款)，配备 14.3mm 大动圈单元，使用半入耳式轻降噪设计，支持“双麦克风混合降噪技术”、双设备连接。佩戴体验方面，华为FreeBuds 4E在设计过程中引入人体工学仿真设计，单耳重量仅4.1g，如空气般“轻若无物”，实现了空气感舒适佩戴。最重要的是，华为FreeBuds 4E (2024款)年货节期间可享300元限时优惠，到手价399元起学生党也能闭眼入。

百元档，入门首选

华为FreeBuds SE 3集42小时超长续航、时尚美观、舒适佩戴和便捷操控于一身，是当下入门级TWS产品的理想之选，年货节期间可享20元优惠，到手价179元起。

市面上的TWS耳机大多都存在续航能力不足的情况，但华为FreeBuds SE 3充电仓内置510mAh电池，单耳机电量为41mAh，两者结合在满电状态下可提供长达42小时的超长续航，单次续航也达到了9小时，并且充电10分钟续航3小时，使用起来可谓安心又舒心。

不止续航给力，华为FreeBuds SE 3的颜值也十分在线。仓体如鹅卵石般圆润精致，提供流光金和星际黑两种时尚配色，NCVM金属电镀工艺+仿皮纹材质的对撞设计在同档产品中格外出众。佩戴舒适性也做到了极致，单耳机仅重3.8g，充电盒重约33g，只相当一包口香糖的重量，非常便于携带。

华为FreeBuds SE 3与HarmonyOS设备首次连接即可实现快速配对，连接其他终端设备时，只需打开充电盒，长按功能键2秒至指示灯白灯闪烁，耳机进入配对状态，一旦配对成功，再次使用就能做到开盖即连。得益于蓝牙5.4技术的加持，播放时音画同步;还拥有丰富的快捷操作手势，双击耳机触控区，即可实现控制音乐播放、接听电话、挂断通话等。

简言之，华为音频产品已实现办公、出行、运动、穿搭、娱乐等多场景的全面覆盖，并还做到了从音质到降噪，到佩戴舒适性，再到极致的全场景智慧音频体验，年末换新耳机推荐大家选华为音频产品。

最后，再给大家综合汇总一下华为音频全系列产品的优惠信息。年货节期间，华为FreeBuds Pro 4享50元优惠，到手价1449元起;华为FreeBuds SE 3享20元优惠，到手价179元起;华为FreeClip耳夹耳机享150元优惠，到手价1149元起;华为FreeBuds 6i享100元限时优惠，到手价499元起;华为FreeBuds 5i享300元限时优惠，到手价399元起;华为FreeBuds 4E享300元限时优惠，到手价399元起;

此外，在华为商城购入指定款产品还可以享受免费镌刻服务。让你的耳机更与众不同，个性十足，购入华为智能眼镜 2还可享限量加1元购价值980元的配镜服务。

如果你已经心动，就赶紧去挑选自己心仪的产品吧!