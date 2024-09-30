华为AI辅助康养传感器Wi-Fi版及套包开售，居家养老的“更优解”！

据中国疾病监测系统的数据显示，跌倒是老年人第一健康安全隐患。在65岁以上老人中，平均每10人就有3~4人发生过跌倒，而且其中一半以上的跌倒事件都发生在家里，例如厕所不小心摔倒、被家中椅子或地毯绊倒等等。要知道，老人跌倒极容易引发关节骨折，例如髋关节这类重要部位一旦发生骨折，一年后的生存率只有50%左右，死亡率甚至比一些癌症还要高出很多。

在与一位同事讨论这件事时，他提到他奶奶前年离世就是因为在家里摔了一跤，但在这之间身体还是不错的，虽然80多岁，但生活上也能自理，不过摔跤之后，身体就大不如前，没多久时间就过世了。

对于现在的年轻人来说，最害怕的，莫过于独自居住的老人长辈发生意外时无人知晓，因此，不少家庭会选择安装当下流行的康养设备，对老人进行看护。但是，现在市面上的康养设备大多存在功能不足、安装复杂、监测准确度不高等问题，无法完全消除子女的担忧。

为解决上述需求和痛点，华为全屋智能以创新科技为引擎，倾力打造了以AI辅助康养传感器为核心的解决方案，让长辈居家养老更安心。9月30日，支持独立安装的华为全屋智能AI辅助康养传感器Wi-Fi版及两大套包正式开启首销，在具备原有的监测功能、智能分级告警等优势的基础上，再次升级的AI辅助康养传感器Wi-Fi版进一步降低了安装门槛，老旧小区、后装家庭也能轻松安装，将成为更多老年朋友的“守护神器”。

为给老年人的居家安全提供坚实保障，华为全屋智能AI辅助康养传感器Wi-Fi版支持坠床、跌倒等起居辅助检测功能，带来全方位、全天候守护。用户可在卧室、卫生间等区域的顶部安装AI辅助康养传感器Wi-Fi版，当家中老人出现意外跌倒、起夜离床过久、卧床过久、异常滞留等情况时，AI辅助康养传感器Wi-Fi版均可精准进行识别。

具体来看，在家人不慎在卫生间滑倒或身体不适倒地不起时，华为全屋智能AI辅助康养传感器Wi-Fi版便会及时上报告警事件，并通过电话、短信、微信服务号、智慧生活APP通知到监护人。若老年人夜里起来上厕所，它会主动亮起夜灯避免因黑暗而绊倒的风险;卫生间有人走进就主动亮灯、无人主动灭灯，且其还可同步记录老人的睡眠时间和状态，并生成睡眠报告，子女也可通过报告获知老人近期的睡眠质量，更好地给老人带去关怀。

更人性化的是，华为全屋智能AI辅助康养传感器Wi-Fi版支持根据事件等级智能分级提醒，做到大事强告警，小事不打扰。如果遇到坠床、跌倒等紧急情况，就会发出重要告警，以电话、短信等方式通知监护人，让家人在应对老人出现异常情况时更从容。

相信很多家庭在提出用智能设备对老人进行看护时，长辈们总是有抵触心理，一方面认为没必要，另一方面觉得不自在、担心会暴露自己的隐私。华为全屋智能AI辅助康养传感器Wi-Fi版采用非接触式检测，通过毫米波雷达技术，搭配智能安全检测算法，可进行三维空间微动检测，无需佩戴任何设备，无需收集画面或音频。不同于摄像头等监控设备，其在卫生间、卧室等私密空间场景都可放心安装，非监控式的“无感”守护也能让老人更舒心。并且，AI算法检测能够有效排除窗帘、绿植等非看护主体的移动干扰，防止误报导致子女过分担忧，可谓是安心又省心。

说到这里大家可能还有一个疑问，家里已经装修完好，没有任何全屋智能的布置经验该怎么办呢？全新升级的华为AI辅助康养传感器Wi-Fi版可以独立安装使用，一次安装、全程无忧，让后装消费者也能享受便捷完整的交付体验。

同时，华为还上线了两大康养辅助解决方案套包，包括由AI辅助康养传感器Wi-Fi版 + 华为AI音箱 2e 全屋版组成的“安全守护包”，以及由AI辅助康养传感器Wi-Fi版 + 华为智能门锁系列组成的“无忧救助包”。

其中，「安全守护包」可通过AI辅助康养传感器Wi-Fi版与华为AI音箱2e全屋版紧密结合，一旦发现老年人发生跌倒、坠床等危险，华为AI音箱2e全屋版中的小艺管家会第一时间向居家老人发出语音询问，在获得确认后会呼叫家人救助;「无忧救助包」则需将AI辅助康养传感器Wi-Fi版与华为智能门锁搭配使用，当老人发生紧急情况而家属无法快速到达时，可使用华为智能门锁生成临时密码，方便社区或医护人员第一时间上门救助。

在人口老龄化的当下，智慧康养已成为大势所趋，而华为AI辅助康养传感器Wi-Fi版和康养辅助解决方案套包，不仅十分贴合老年人的生活场景与“强需求”，还做到了“高标准”与“高可靠”的全天候无感守护，更重要的是，支持独立安装使用，这无疑大大提升了消费者家居适老化改造的可能，让更多老年人体验到智慧生活。

目前，华为AI辅助康养传感器 Wi-Fi版、两大康养辅助解决方案套包已全面开售，AI辅助康养传感器Wi-Fi版定价1699元人民币(含首次上门安装服务);“无忧救助包”售价3098元起，“安全守护包”售价1898元，具体信息以官方发布为准。以上产品及套包，用户均可在华为商城、华为天猫官方旗舰店、华为抖音官方旗舰店、华为智能生活馆购买。如果家中老人有看护需求，不妨立即选购!