三个原因，聊聊追求画质的我为什么要选择千元级投影仪

随着投影仪成本的降低，以及显示技术的提升，有越来越多的年轻人开始选择千元级投影仪，我也是其中之一。

我现在使用的投影仪是大眼橙的小黄人投影仪，我使用它的频率很低，因为包括这台投影仪在内的大部分千元级产品都不能给我提供满意的画质。本篇文章我将从自己的实际使用体验出发，和大家聊一聊我购买千元级投影仪的三个原因。

1.大屏幕带来的感官冲击

前面说过我比较看重显示的画质，因此平时我更常用的是ProArt专业显示器，27寸的大小4K的分辨率让我一个人观看效果很棒。但是当我想和朋友分享影片共同观看时，27寸的显示器就显得太小了一点。即便是选择30寸以上的显示器，对于两个人同时观影来说也并不算大，反而还会牺牲我一个人使用时候的观看距离。

因此，拥有一块更大的第二屏幕成为了我的需求，售价仅需专业显示器四分之一的千元投影是我的首选。在更大的屏幕尺寸以及更远的观看距离加成下，画质上的劣势也就变得不那么明显。在显示的尺寸方面，投影仪具有绝对优势。

2.极佳的便利性

打开京东搜索千元级投影仪，综合排名靠前的产品大多都是体积性对小巧，便于搬运和携带的型号。相比于传统显示器或电视，投影仪占用的空间更小，即便是配上幕布，整体搬运起来也要比显示器或者电视轻便。

这也就意味着，这类千元级投影仪可以摆放的地方更加多样，我可以把投影仪放在客厅的架子上，也可以把投影仪放在卧室，在使用场景上更加灵活，甚至可以拿到户外，露营时使用。

3.更具氛围感

氛围感是个很玄学的东西，它非常主观，就好像是某一部评价一般的电影，但是你自己看着却津津有味，或许因为这部电影是你喜欢的风格，也或许是其中的故事引起了你的共鸣。

我觉得对于观影来说，氛围感在一定程度上比绝对的画质更加重要。一个人端正的坐在电脑显示器面前看电影，与和朋友一起以一个舒适的姿势在昏暗的环境下用投影看屏幕是两种完全不同的感觉。

投影仪的显示方式也就意味着只有在昏暗环境下才能呈现最佳的显示效果，与使用显示器的明亮环境恰好相反。研究表明，昏暗的环境有助于人思维的放松，能更快的投入到影片的故事情节中;同时可以提升人的注意力，增强沉浸感;在昏暗放松的环境下，人的情感会更容易被调动，更容易抒发情感。

最后再说一下我在千元价位选择大眼橙的小黄人投影仪的原因，作为一款小型的便携投影仪，它具备我上面说过的一切优点。同时大眼橙小黄人投影仪拥有环球影城的正版授权，因此它采用了小黄人的造型，特别可爱，不用的时候就像是一个手办，我的朋友就是因为喜欢这块投影仪的外形所以才推荐我购买了这款。

像一些预算有限，并想要在家享受到大屏观影体验的用户来说，一台价格合适、而且功能丰富、使用方便的千元价位的投影仪成为了现在很多年轻用户的选择。对于市场和行业来说，日渐崛起的千元档位的投影仪也受到了更多的关注。近期我们天极网为大家准备了千元级投影仪横评，感兴趣的朋友可以持续关注。