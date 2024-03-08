面对switch模拟器 这一次任天堂选择了“硬刚”

游戏主机的历史十分悠久，最早的产品在上个世纪八十年代就出现了。20世纪之初，索尼、微软、任天堂开始大力布局游戏主机行业以及其衍生行业。

如果你也和我一样是一个游戏主机玩家，那么肯定知道一个外行人不知道的痛点，那就是购买游戏主机后，游戏软件的费用往往是购买游戏机本体的几倍甚至几十倍。这里也给大家举一个例子，现在一台PS5游戏主机的价格大概在3000块左右，二手的机器价格甚至更加低。但我上周购买的《最终幻想7重生》游戏软件典藏版的价格就价值3000。

索尼对于模拟器和破解机器的行为一直都是不太上心的，毕竟很多国行机器就需要所谓的“U盘”破解才可以登陆中国香港的服务器。今天我们的主角是目前独占游戏最多，游戏主机激活量最多的任天堂switch。

在上个月28号，任天堂正式起诉了switch模拟器Yuzu的开发者。任天堂起诉的理由也很独立，他们认为这次起诉的理由其实并不是他们开发了switch模拟器，而是模拟器造成了盗版游戏。

从早期的红白机(Nintendo Entertainment System，简称NES)到后来的Game Boy，再到任天堂DS(Nintendo DS)和3DS，几乎每一款任天堂推出的掌机都有民间开发者为其开发的模拟器。这些模拟器可以让玩家在电脑上重温当年经典的游戏，也可以在研发过程中为游戏开发者提供宝贵的参考。然而，尽管这些模拟器在民间有着广泛的需求，但任天堂法务部一直以来都将其打击重点放在了盗版游戏ROM的提供商上，而对模拟器本身的打击相对较少。

任天堂法务部的这种做法，主要是基于以下几点考虑：

首先，模拟器本身是一种技术工具，它们可以帮助玩家重温经典游戏，同时也为游戏开发者提供了便利。虽然有些模拟器可能会包含盗版游戏ROM，但也有很多模拟器是专门为合法游戏而设计的。因此，对模拟器本身的打击可能会影响到一些合法的使用场景。

其次，任天堂法务部将打击重点放在盗版游戏ROM的提供商上，可以更加直接地保护游戏开发商的权益。盗版游戏ROM的提供商往往是盗取游戏源码，将其制作成可在模拟器上运行的文件，这种行为严重侵犯了游戏开发商的知识产权。而打击这些盗版游戏ROM的提供商，可以有效地遏制盗版现象的蔓延。

最后，任天堂法务部可能也在寻求一种平衡。一方面，他们需要保护自己的知识产权，维护游戏的正常市场秩序;另一方面，他们也需要考虑到玩家的需求，以及模拟器在技术发展中的作用。通过对盗版游戏ROM提供商的打击，而不是对整个模拟器行业进行打压，可以让任天堂在保护自身权益的同时，也避免过度限制技术的发展。

总之，虽然任天堂法务部对模拟器持有的态度较为宽松，但这并不意味着他们完全支持模拟器的发展。在民间开发者与游戏开发商之间，任天堂法务部一直在努力寻求一种平衡，以保护双方的权益。

那么问题来了，为什么这次任天堂起诉的如此决断呢？

其主要原因，还是这次Yuzu玩的太过火了!

大家都知道去年5月份，任天堂的年度大作《塞尔达传说：王国之泪》正式发布。就在发布没几天，这款游戏在这个模拟器上被非法下载超过百万次!也正是这波流量，Yuzu 的订阅人数翻了好几倍!

《塞尔达传说：王国之泪》的售价为300元人民币，就按照下载一百万次来算，这就直接导致了任天堂损失了3亿元。

2024年3月5日，双方已就金钱和永久限制令达成和解，Yuzu愿意支付任天堂240万美元的赔偿金。Yuzu创始人之―Bunnei随后在社区发出声明也表明：我们的团队并不提倡盗版，因对游戏有着热情我们认真地开展了这个项目，不料却为其带来了伤害。我们随后也会永久关闭服务器和社区。