京东交付全球首单松延动力N2智能机器人

4月24日，京东采销与松延动力创始人姜哲源一道，为谋先飞(Motphys)送出全球零售首单松延动力N2人形智能机器人，为迎接这一火遍全网的“小孩哥”，Motphys以一场充满科技感的“入职仪式”迎接这位特殊“新员工”，现场为其颁发专属工牌并启动多场景协同测试。Motphys创始人崔汉青在仪式中表示：我们正将高精度，高性能的实时物理仿真技术扩展到具身智能仿真领域。此次抢购到松延动力人形智能机器人N2将使用自研仿真平台 MotrixSim 对其进行训练，并展现 MotrixSim 更卓越的 Sim2Real 迁移能力。

这款备受瞩目的机器人已于4月23日在京东现货开售，仅一天时间便完成首单交付。目前，松延动力人形智能机器人N2正在京东热销中，感兴趣的用户现在即可打开京东APP下单抢购。

这款身高1.2米，体重30公斤的松延动力人形智能机器人N2此前因在北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松中，凭借卓越运动能力斩获机器人组亚军而备受关注，网友更因其灵活小巧的体型称其为“小孩哥”。它不仅具有灵活高超的运动性能，还能实现室内外多种复杂地形上的行走、奔跑、后空翻、舞蹈、单脚跳等动作，更具备丰富的智能特性，支持大模型语音交互、语音控制指令，能够自主避障和动态抗干扰，为用户提供“开箱即用”的便捷体验。此外，该机器人在科研教育、导览接待、文旅展示、陪伴娱乐等多个场景下，都能满足快速二次开发需求。

目前，松延动力人形智能机器人N2已在京东现货发售，售价为39900元。除了该款“小孩哥”机器人，京东还携品牌上线多款智能机器人产品，并打造了“具身智能机器人”活动会场，汇聚了松延动力人形智能机器人N2、众擎G1人形机器人、宇树G1人形智能体等多款智能机器人产品。这些产品涵盖了从基础教育到高端科研的多个领域，满足了不同用户的多元化实用需求。感兴趣的用户可以前往京东搜索“具身智能机器人”，即可一键直达会场，“先人一步”入手这些前沿黑科技产品。

值得一提的是，以上机器人产品均在京东现货发售，京东完善的售后服务体系也将为用户提供全方位保障。未来，随着智能机器人技术的不断发展，京东也将持续以“先人一步”的速度，让前沿科技快速走进千家万户。