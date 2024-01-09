CES 2024：TCL实业与雷鸟创新参展 AI+AR融合应用展现创新实力

当地时间1月9日-12日，CES 2024展会已经在美国拉斯维加斯盛大举行。CES国际消费类电子产品展可以说是全球规模最大、水平最高、影响力最广的科技行业展会，在每年年初举办，且总是伴随着国际科技企业的新品和新技术亮相，吸引着全球科技爱好者的目光。本届CES恰逢100周年，干货满满的同时也值得纪念。

近年来的CES展会上都少不了中国科技企业的身影，本次TCL实业携超过100款前沿产品，展示显示技术、智能终端等领域领先的产品组合。据了解，TCL带来的展品涵盖15个类别，包括热门的QD-Mini LED电视、高端专业显示器、TCL新风空调、TCL超薄零嵌系列冰箱、洗衣机，以及AR智能眼镜等移动设备，商用显示器、光伏科技、一站式智慧能源解决方案等。

同时，中国市占第一的AR品牌雷鸟创新也携雷鸟X2 Lite、雷鸟X2、雷鸟Air2及雷鸟Air Plus等多款产品亮相，以强大的产品阵容向世界展现中国AR企业的创新力。

其中，雷鸟X2就曾在此前的骁龙峰会上亮相，作为业内首款发布和量产的双目全彩MicroLED AR眼镜，雷鸟X2在眼镜形态、空间显示、感知交互、场景生态等方面均有显著突破，为消费级AR领域树立了全新的标准。此前，雷鸟创新发布了雷鸟大模型中台，并基于雷鸟X2推出了自研大模型语音助手Rayneo AI(beta版)，伴随着Rayneo AI上线，雷鸟X2有望真正成为用户的“外脑”，实现数字世界无感赋能。

在此次CES展会上2024年新品雷鸟X2 Lite也迎来首秀，为参展者呈现AI+AR的最新融合应用。雷鸟X2 Lite搭载业内领先的双目全彩MicroLED+光波导方案，支持全场景高透光、高亮度的全彩显示。同时雷鸟X2 Lite还配备了高通骁龙AR1平台，该芯片集成高通第三代 NPU，提供强大的AI处理能力，为大模型应用提供了重要的运算基础。

在两款尖端的光波导AR眼镜之外，雷鸟创新也带来Birdbath产品线的雷鸟Air 2与Air Plus，以及Switch游戏搭档Joydock。它们作为雷鸟创新在国内消费级AR市场的主力产品，凭借领先技术优势与产品体验，多次斩获618、双11等销冠，并连续四季度位居国内线上平台市场份额首位。

雷鸟创新在AI、AR领域带来的突破性产品与技术展示，成为本次CES 2024上中国参展科技企业的一大看点。在AR技术以外，TCL实业也带来了半导体与现实等诸多尖端应用，包括具备多种视觉健康技术，针对人眼优化的最新NXTPAPER(未来纸)显示技术等，并带来多种产品与应用演示，值得一看。