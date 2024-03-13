打通基层政务“最后一公里”，华为擎云荣获政府采购领域多个行业奖项

近日，由财政部指定政府采购宣传媒体《政府采购信息报》联合政府采购信息网主办的19届政府采购集采年会在北京隆重举行，现场公布了2023年度政府采购专业度评价结果，旨在表彰政府采购领域中的先进集体和先进个人。

华为擎云携手合作伙伴打造的华为擎云智慧政务解决方案及商用终端产品得到参会嘉宾的一致好评和各级采购单位的广泛关注。会上，华为擎云荣膺“2023年度政府采购信息化设备十佳供应商”，同时，华为擎云智慧政务解决方案助力六安市叶集区基层治理案例入选“2023年度政府采购数字政府十大案例”。

(华为擎云入选政采行业权威奖项荣誉)

护航政务基层治理，让政务沟通“零距离”

在数字政府不断深化的过程中，数字政务逐渐进入乡村基层治理的“神经末梢”。面对不同政府机构的差异化办公需求，终端商用产品需要提供更加针对性且一体化的服务能力。

这就需要终端厂商围绕企业客户需求去定制化解决方案。华为擎云C系列平板拥有 400+ 安全 API 接口，方便政务人员根据自身政务办公需求，灵活开发部署个性化定制方案。在六安市叶集区，基于华为商用平板开发的“无事”找书记大数据管理服务平台，助力基层政务工作者及时收集群众需求、实时掌握村务工作进展、妥善留存工作记录，有效打通了乡村政务工作的“最后一公里”。

与此同时，华为擎云还以多重举措助力基层工作者筑牢政务信息安全防线。在人员分散、设备多样、信息安全要求高的情况下，政务单位可依托华为HEM全场景智能设备管控解决方案的能力对设备的应用、网络进行统一更新部署，有效保障了终端实现 “专机专用”;在远程户外办公的场景或遇到平板不慎遗失被盗时，华为商用平板支持远程锁屏、锁机，全面防范重要政务信息泄露，为政务工作安全护航。

政务协同高效办公，助力公共企事业单位释放数字效能

随着移动应用、智能终端设备等在政务办公场景中的应用持续增长，数字化终端设备呈现多样化趋势，多场景协同办公需求日益凸显，如何在保障政务信息安全的同时，做到数据共享、业务协同，成为政务单位安全办公的一大痛点，华为擎云跳出仅在产品参数上迭新的单一思路，着眼于开拓覆盖全场景的安全可靠商用终端产品和解决方案;同时为应对企业办公从单设备到全场景互联趋势中的安全挑战，华为擎云以HarmonyOS分布式能力，让数据产生、存储、使用、传输的全生命周期得到相同等级的保护，为政务办公移动化、服务数字化提供安全保障。

在日常办公时，得益于华为“超级终端”的加持，基层工作者可以通过多屏协同、智慧搜索、超级中转站等功能，实现PC、平板、手机、穿戴、打印机等多设备间资料文件的快速传输共享，让文书资料管理、政务服务办理等工作流程更加连贯。

此外，针对信息实时共享、文件实时同屏、远程会议等更多业务场景需求，华为擎云携手合作伙伴打造基于华为商用平板 C 系列的无纸化会议解决方案，进一步开发HarmonyOS的一对多分发能力，实现会前-会中-会后全流程精准管控、办会-参会全场景高效协同，有效提高了安全无纸化办公效率。

拓展新型政务场景，打造更好用的政务移动终端

随着数字政务建设在全国深入推进，为了让政务终端适配更多细分业务场景，华为擎云联合伙伴，以华为擎云分布式能力和智慧AI为技术底座，共筑更丰富、更安全的解决方案生态体系。例如，华为擎云联合伙伴基于HUAWEI Mate60系列打造的量子密话定制终端，助力保障政企移动通讯及数据信息安全，通过提供群聊消息加密、语音通话加密、文件传输加密等功能服务，进一步筑牢政务信息安全防线;政务人员还可借助华为擎云携手合作伙伴打造的政务手机，在移动终端上通过隔离工作域和网关安全通道，实现了公私数据分离，更加便捷安全地开展移动工作。

截止2023年底，华为擎云智慧政务解决方案已在全国31个省、自治区、直辖市，以及661个地市单位规模化应用，助力各地基层工作者实现公共服务、社会治理等数字化水平的全面提升。

面对政企日益多元化的数字化转型需求，华为擎云在软硬件生态沉淀的基础上，仍在持续精进，不断携手合作伙伴输出优质解决方案，助力政务办公体验升级，使能政企客户数字化转型再提速。