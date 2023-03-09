头部品牌受挫 2022年Q4可穿戴市场暴跌18%

日前Canalys发布了可穿戴市场出货量报告。报告显示，2022年Q4可穿戴腕表、手环出货量同比暴跌18%，将至5000万台，这也是在Q4首次出现两位数下滑。其中智能手表出货量同比下滑17%;智能手环连续第9次下降，下降幅度达到了43%;非智能手表出现了3%的同比增长。

按照品牌划分，出货量排名前五的品牌依次是苹果、谷歌、小米、华为、三星，均出现了不同程度的下滑，小米下滑幅度最大，达到了46%，苹果出货量也同比下滑了17%。值得关注的是，除头部品牌外，“others”的表现与去年持平，并未减少，市场份额增加至44.9%。

至于2022年全年出货量，降幅虽然没有Q4那样猛烈，但总体出货量还是比年减少了5%，将至1.828亿台。排名前五的品牌依次为苹果、小米、华为、三星、谷歌，其中苹果是唯一增长的品牌。细分到不同品类，智能手表出货量同比增长3%，非智能手表增长了21%，智能手环下滑了39%。

Canalys分析师Cynthia Chen表示：“预计2023年可穿戴带市场将以2%的适度增长。虽然我们预计智能手环将继续下降，但非智能手表和智能手表将增长，但增长将限制在10%以下。供应商保持警惕，鉴于消费者支出有所恢复，供应商将强调质量而不是数量。”

另外，Canalys预计智能手表的增长率将高于非智能手表。消费者对于高端智能手表的关注持续增加，也将有助于智能手表推出更多首创功能。