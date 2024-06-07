网翎新品发布会：开启卫星通信大众化新篇章，引领卫星通信技术走进万家

6月6日，网翎公司举办了主题为“星火燎原”的新品发布会，宣布将宽带卫星通信技术推向规模化的大众市场。网翎总经理张海明先生在会上强调，卫星通信的普及需要创新思维和新理念，打破传统框架，实现航天领域的新突破。

卫星通信：从东方红到网翎创新

网翎总经理张海明首先回顾了中国卫星通信的发展历程，从东方红1号的成功发射到现代高通量卫星的广泛应用，如亚太6D和中星16号，这些成就为个人宽带卫星通信提供了坚实的基础。张海明指出，随着卫星容量的百倍增长和低轨星座系统的推出，卫星通信的容量和时延问题将得到革命性的改善，为各种新兴应用提供了广阔的可能性。

网翎的使命与市场潜力

网翎公司坚信，个人宽带卫星通信市场在国内有着巨大的发展潜力。张海明先生提到，中国西部60%的国土尚未被网络信号覆盖，200万户牧民和20万辆硬派越野车的年销量，以及300万平方公里的领海面积，都是卫星通信的潜在市场。网翎旨在通过技术创新，提供性价比高的卫星通信产品，满足不同用户的需求。

新品亮相：网翎卫星上网机

发布会上，网翎执行副总裁刘宇首次向大家展示了网翎卫星上网机的真机。网翎卫星上网机以其便携性、高性能和创新设计，重新定义了卫星宽带终端。与传统卫星上网终端相比，网翎产品实现了20%面积的缩小，更便于携带和使用。

网翎卫星上网机采用了280个有源阵列设计的先进阵列天线，增益高达32dB，微带损耗降低了79%。整个产品是All―In―One全集成，厚度49mm。此外，网翎还与专业芯片设计厂商联合开发了氮化镓PA芯片，摆脱了对国外高端技术的依赖，为产品的大规模量产提供了保障。同时，产品采用双Type―C接口，换电不断电，两个接口都可以接通电源，如果从充电宝换到另一个电源是不需要关机、断网的，是无缝的换电体验。另外，还可以外接网观等专业化设备。

网翎团队注重用户体验，从产品设计到服务生态都进行了精心打造。网翎APP实现了设备与流量的管理，提供了AR辅助寻星等创新功能。此外，网翎还提供了全能套装，包括防护箱，可以提供IP67的防尘防水等级，以及跌落保护，附带大容量充电宝，满足用户所有的使用需求。

在此基础上，售价仅需29800元，官方表示网翎卫星上网机的价格要比竞品便宜10倍。网翎销售市场副总裁朱麟先生介绍了公司在用户触达方面的进展和计划。网翎将通过多元化品牌传播渠道，实现精准触达，并计划在全国范围内建立100家以上的线下体验点，让用户更方便地体验卫星服务。

行业对话：探索卫星通信的未来

发布会还邀请了卫星行业的资深专家和企业领袖进行对话，探讨卫星行业的应用与发展。专家们一致认为，卫星通信行业正处于快速发展期，网翎的创新产品和市场策略为行业带来了新的活力。

写在最后

网翎新品发布会的成功举行，为卫星通信技术正式迈入大众市场提供了强劲动力。网翎公司以其创新的产品和市场策略，展现了推动卫星通信普及的决心和能力。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，我们有理由相信，网翎将引领卫星通信行业的新变革，为更多用户带来便捷、高效的通信体验。网翎卫星上网机