手机零电开车门，一碰秒支付！iTAP一碰交互开创近场数字生活新时代

近场交互早已融入我们的生活当中，普通的公交卡、电子门禁卡、扫码支付、身份证ID卡、刷脸支付、手表碰一碰交朋友和支付，都属于近场交互。随着科技的发展以及手机成为个人必备移动终端，NFC一定程度为我们的生活提供了便利，然而NFC由于存在一些便捷性、兼容性、安全性问题导致泛用性不高。新近场交互技术iTAP技术的诞生，解决了NFC和其他近场交互存在的问题，重塑消费者终端新入口，催生全新商业价值，也得到了如支付宝以及其他智能汽车、智能设备大厂如华为、OPPO、VIVO、荣耀、小米、海康威视等的生态支持，开创近场数字生活新时代。

在个人终端方面， iTAP技术基于NFC标准，只要具备NFC的手机即可使用

12月17日，由智慧终端微电子协会(ITMA)指导、深圳市物联网信息有限公司主办的 “ITMA SUMMIT 2024”在深圳前海JW万豪酒店顺利举办。会议上正式发布iTAP技术标准白皮书并举行iTAP生态启航仪式，宣告近场交互技术和产业迈向智能化的新纪元。

iTAP智能无感接近式协议是在传统基础的NFC技术之上，通过设备创新让设备间的近场交互变得前所未有的便捷和安全，预计在2025年上半年发布iTAP1.0标准，通过功能测试、兼容性测试，确保新技术产业应用。

iTAP拥有丰富的使用场景并解决了众多NFC和其他近场交互的使用痛点，通过碰一碰可以更便捷的实现支付、开启门禁、乘车、查阅资料、预约、点菜、进入商家小程序等各种日常的近场交互，由于交互更加便捷、安全、高效，不仅适合年轻人的日常数字生活，也十分适合老年人、小孩、运动人士等。接下来我们通过各种日常生活场景与大家分享iTAP带来的便利。

iTAP统一多卡管理 解决多卡混乱无法使用问题

用过NFC门禁或地铁卡的朋友应该很清楚，经常会遇到无法使用的问题，根源是NFC多卡激活混乱所导致的，这也是NFC不能很好普及以及使用体验中最大的痛点。而iTAP则能通过统一的应用层规范提升兼容性和安全性，解决传统NFC多卡激活混乱的问题，能流畅开启门禁或地铁公交刷卡，让用户体验更丝滑流畅。

手机没电也能开车门和门禁

目前不少新能源品牌汽车都支持手机APP开门，然而某品牌在西藏因手机没有信号无法打开车门的新闻被各大媒体转载，考虑到手机除了在如地下停车场等各种地方信号不佳外，手机没电也是常有的事情，无论是开启车门还是门禁都会受影响。由于iTAP拥有更精准的数字身份，即使手机没电也一样能开启车门和门禁，在发布会场外包括华为等大厂的技术展示我们看到方案已经十分成熟，未来只要带着手机，不管有没电都能开车门、进家门。

碰一碰支付， 更安全更快捷

用过微X支付的朋友应该深有体会，本来正在和某个朋友聊天或者正在看某个资讯，由于需要刷卡或扫码支付，不得不跳转到支付页面，还得确认是扫对方还是对方扫自己，使用起来十分复杂，往往老年人或者小朋友难以使用或出现问题。支付宝支持iTAP碰一碰支付，不用打断手机进程，直接碰一碰即可支付，不仅对于年轻人来说十分快捷，对于老年人或小朋友也十分友好，让他们能轻松享受科技福利。

目前支付宝的碰一碰支付已经逐步落地，商家只要配备支付宝全新碰一碰支付终端即可。

不止是门禁与支付，安全便捷的iTAP还带来更多日常使用场景

除了日常的门禁和支付外，iTAP近场交互能覆盖很多日常的使用场景，目前支付宝碰一下点餐已经接入全国超10万家餐厅，为节约纸张和碳排放做出贡献。另外购物环节中可以碰一碰了解产品具体参数、验证真伪、了解相关介绍信息、活动领券等，10Mbps的传输速度也能实现手机和电脑的文件数据传输、设备绑定链接，彻底解决以往繁杂的操作方式，大幅提升数字生活便捷度。

安全，安全，还是安全

由于近场交互具备电子身份认证信息，尤其是支付门禁等涉及到日常安全与个人数据安全问题，因此无论新技术如何的便捷高效，安全仍然是第一重要的事项。iTAP底层拥有金融级抗攻击安全技术，能确保支付、电子身份、消费和物联网的安全认证，结合如支付宝、华为、江波龙、复旦微等底层供应商，能够避免黑客攻击与盗用，让近场交互既能便捷高效也能安全放心。

iTAP大势所趋 中国引领物联网近场交互新时代

中国的电子支付、物联网交互早已走在世界前列，因此iTAP的诞生也是基于中国先进发达的数字生活，强大需求促使技术迭代更新来满足人们日常的生活。华为等中国科技巨头全面拥抱iTAP新协议，华为智能手机、手表将全系支持iTAP协议，不仅能为消费者提供更好的使用体验，更重要的是在市场竞争中具备足够的优势，安全、可靠、高效的产品往往能得到消费者的选择。

随着iTAP生态的正式起航，中国的近场交互数字生活将迈进新时代，其影响力丝毫不亚于当年NFC的诞生，而更适合中国乃至全世界的iTAP协议相信将不止为中国带来新的生态革命，也将造福全球用户。