智能戒指在未来会成为最好的智能可穿戴设备吗？实际使用之后，谈谈看法

前段时间，国外著名媒体The Elec对三星即将发布的一款全新智能可穿戴设备进行了报道，该设备名为Galaxy Ring，是一枚智能戒指。据报道，Galaxy Ring主要的功能与智能手环类似，可以进行运动检测、心率检测、血氧检测、睡眠质量检测等身体健康信息的监控功能，同时外形与普通戒指十分接近，可以佩戴在手指上。

最近，我有幸体验了一款概念类似的智能戒指产品，它虽然来自一家刚成立不久的小公司，但是这款产品在技术实力以及工业设计方面的把控却十分老道。我原本就有佩戴智能手环或者智能手表的习惯，因此在使用了智能戒指一段时间之后，我想通过对比来谈谈我的看法。

戒指的形态是佩戴体验的最优解

显而易见的是，相比于手表或者手环，戒指这种形态可以为我们提供更贴身，更无感的佩戴体验。舒适的佩戴体验也就意味着，我们在生活中摘掉的频率会更低，佩戴更舒服的智能可穿戴设备更能收集到完整的人体健康数据。

戒指的形态意味着功能的缺憾

作为一枚小小的戒指，自然无法为我们提供消息通知或者振动的功能。并且我认为即使是未来柔性屏幕可以集成到智能戒指的机身上，也无法弥补戒指这一形态在信息显示方面的缺憾。

在功能方面，目前的智能戒指已经可以做到准确的运动检测、心率检测、血氧检测、睡眠质量检测功能，我在使用的这款甚至可以检测体温变化。在身体健康信息监控功能的表现上，智能戒指可以达到与智能手表或者智能手环相同的程度。

戒指的形态是一次性的

与智能手表以及智能手环不同的是，智能戒指的大小是固定的，无法调节。这也就意味着我们在购买智能戒指时的选择是“一锤子买卖”，在选择好大小后就无法更改。我可以把我不用的智能手环送给家人使用，但当我不想使用这枚智能戒指时，它的大小并不一定适用于另一个人。考虑到目前智能戒指的价格，这种一次性的选购模式相信会全劝退一部分人。

戒指的形态目前无法提供长续航

虽然上面提到，智能戒指得益于其舒适的佩戴体验，可以更加无感的记录我们的身体健康数据。但是也正是由于戒指的形态，这类设备无法拥有像智能手环或者智能手表一样的大电池。目前主流的智能手表和智能手环可以提供两个星期左右的续航时间，而智能戒指的续航时间只能以“天”为单位，3到6天的续航已经是极限。如果开启了智能戒指全部的健康监测功能，那在出差时必须要多带一个戒指的充电器，会造成不便。

写在最后

虽然智能戒指受限于其形态的劣势，目前存在一些不足，但是我认为智能戒指在未来会成为最好的智能可穿戴设备。在这段时间的使用中，智能戒指最打动我的就是它出色的佩戴体验，我可以无感的全周天佩戴，对于一款贴身的智能设备来说，戴着舒服是这款产品能发挥作用的前提。其次，作为一款健康监测设备，智能戒指目前就已经可以胜任运动检测、心率检测、血氧检测、睡眠质量检测等身体健康信息的监控功能，在健康监控功能方面是合格的。目前智能戒指最大的短板是续航，我虽然可以在洗澡之前摘下戒指充电。但出门在外时，充电就成了问题，智能戒指通常需要特制的充电盒，而智能手表则大都支持通用协议的无线充电器。在科技进步之后，如果未来的智能戒指可以在检测功能全开的情况下提供一周的续航时间，那将会为这类产品的实用性带来质的提升。

因此总得来看，智能戒指在很长一段时间内会是优缺点鲜明的智能可穿戴设备，但是小型化和无感化是智能可穿戴设备发展的主旋律。随着科技进步，工业水平发展，当智能戒指的短板被解决时，我相信智能戒指会成为最好的智能可穿戴设备。