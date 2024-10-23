华为擎云亮相2024安博会，斩获“2024安防行业优秀解决方案”奖项

2024年10月22日―25日，以“智能安防新未来”为主题的2024中国国际社会公共安全产品博览会在北京中国国际展览中心举办。据悉，安博会是目前国际规模最大、最具影响力的社会公共安全产品博览会之一，还被誉为全国乃至国际安防行业发展的晴雨表和风向标。

博览会上，华为擎云携终端产品组合及智慧政务解决方案亮相，成为展会焦点。值得一提的是，展会期间，华为擎云智慧政务全场景解决方案斩获“2024安防行业优秀解决方案”奖项，这不仅彰显了华为擎云的品牌实力，也印证了市场对其产品和解决方案的高度认可。

伴随我国数字政府建设全面发展，适配政企全场景商用终端及解决方案是推动政务数字化、智能化运行的有力支撑。华为擎云智慧政务解决方案从数据安全保护、移动办公、无纸化会议等高频应用场景，为政务办公注入新活力，助力安防新质生产力发展。

擎云智慧政务无纸化会议方案

政企内部各类会议众多，但传统会议筹备阶段需要大量的人力、财力，且存在不便实时交互、信息安全风险等问题。华为擎云联合合作伙伴打造擎云智慧政务无纸化会议解决方案，解决了传统办会模式的短板和痛点。

会前筹备阶段，办会人员使用平板一键建会，为参会人员定制电子铭牌，对会务资料定向分发;会议期间，基于HarmonyOS分布式技术+增强组播技术，对多文件低延迟投屏宣讲;会议结束后，对会务文件一键销毁，快速筹备下一场会议。无纸化会议方案不仅让会议筹备更高效、办会更精准、信息安全更有保障，同时还响应了双碳号召。

擎云智慧政务安全终端方案

数据安全对于个人和企业来说都至关重要。华为挚云联合合作伙伴对华为移动终端进行全方位的安全定制，提供安全终端解决方案，基于HarmonyOS系统定制，安全操作系统、普通操作系统两个相互隔离、文件互不可见的独立空间，安全又便利;操作系统还支持文件加密存储、远程信息擦除安全功能操作;针对涉密通话被窃听、资料传输过程中被截获等隐患，华为擎云携手合作伙伴基于移动终端设备打造量子密话终端、融合国密算法和量子安全技术双重防护，多维度为信息安全保驾护航。

擎云智慧政务数字作训、职业健康方案

对于政法机关一线执法人员来说，日常训练中提升训练效果及质量的需求持续存在，但传统训练模式下，教官无法对训练数据进行精准记录，并无法根据个人状况提供针对性训练，导致训练效果不佳。针对这些痛点，华为擎云携手合作伙伴打造擎云智慧政务-健康作训方案，提供健康管理与数字作训两大能力。

数字作训方案，集高效训练、教学、考评为一体，通过云计算、大数据和人工智能等创新技术，实现训练考核体系升级信息化升级。

职业健康方案，基于华为擎云穿戴产品打造，支持心率、血氧、睡眠、压力等常用健康数据实时监测，让政法机关及员工能及时了解自身健康状况，有效降低职业安全风险。

华为企业智能终端管理解决方案

随着数字化转型的持续深入，也加剧了企业对设备管控和运维管理的压力。针对此痛点，华为推出企业智能终端管理解决方案，为合作伙伴及企业客户提供全周期HarmonyOS设备管理能力。

HEM企业智能终端管理解决方案主要包括设备管控、应用管控、内容配置、网络管理、设备安全与防护等服务，助力企业和机构重塑生产力，保障数据安全。

同时，还可根据企业不同场景下的需求，支持丰富的定制功能项，例如禁用蓝牙、禁用网络、应用黑白名单等。

不得不说，华为擎云智慧政务解决方案覆盖政务工作全场景，做到了以安全为主防范为先，全方位守护政务业务安全开展，可谓给安防行业提供可参考、可规模化落地的范本。事实上，自华为擎云品牌发布以来，其便持续深度洞察行业需求，坚持科技创新，开放技术能力，不断提升商用终端竞争力，而此次拿下“2024安防行业优秀解决方案”奖项就是对其实力最好的证明。

当然，重磅奖项对华为挚云来说并非终点，而是新的起点。未来，华为擎云将坚持科技创新，深度洞察行业，携手合作伙伴打造符合千行百业需求的终端及解决方案，为客户创造更多价值。