VR/AR行业市场低迷，投资者对苹果头显没有信心

苹果在不久前宣布将于6月6日召开WWDC2023大会，外界普遍认为苹果会在此次大会中公布苹果首款虚拟现实头显设备。但著名分析师郭明Z则表示，苹果投资者对于AR/MR成为下一个消费级电子产品并没有太大信心，为提振消费者和投资人的信心，这次WWDC2023将是苹果的最后希望。

郭明Z在社交媒体罗列了早已踏足该领域友商的产品表现：索尼已经削减PSVR2头显的生产计划;Meta公司的Quest Pro产品累计出货量仅为30万台;国内最大头显品牌Pico在2022年的出货量低于预期的40%。因此，郭明Z认为目前还没有足够的证据，显示头显在可见未来能成为消费性电子下一个明星产品。苹果的发布会可能是说服投资人AR/MR 头戴装置有机会为下一个消费性电子明星产品的最后希望。目前市场共识目前可能高估AR/VR头戴装置对关键零组件供应商的未来数年贡献，特别是光学相关。

如今整个行业都面临着虚拟现实设备市场低迷的问题，而早前则是截然相反的情况。在VR刚刚兴起那几年，不少手机厂商都推出VR设备，谷歌的Glass智能眼镜、微软的Microsoft HoloLens MR头显，一开始都泛起过水花，不过之后又归于沉寂。造成这一情况最大的原因就是这类产品应用场景受限，生态内容匮乏，导致消费者始终将其划到“玩具“的范畴，而无法实际解决用户痛点。

此前，郭明Z就曾发文表示：“苹果并没有非常乐观看待AR/MR头戴设备的发布会，能重现一鸣惊人的「iPhone时刻」，故组装量产时程再度延后1-2个月至23Q3中后期，而这也为该新装置能否如市场期待般在WWDC2023亮相增添了变数。也是因为组装量产时程延后，故今年出货量仅为20-30万部，低于市场共识的50万部或以上。Apple没有非常乐观看待市场对AR/MR头戴装置发布会的反应之主要顾虑包括经济低迷、为追求量产故对部分硬件规格妥协 (如重量)、生态与应用准备程度与售价高 (3,000-4,000美元甚至更高) 等。”

也就是说，苹果即使将WWDC2023视作最后的希望，也不得不面对产品延期问题和更高的销售价格。另一方面，苹果内部也并不看好这一产品，苹果高管在体验过苹果头显后，毫不避讳地表达了真实看法，其认为这不会是一款发售即热卖的产品，并且极大概率会步Apple Watch后尘，低开高走，逐步占据市场大多数份额。

但好消息是，相比其他厂商，苹果踏足虚拟现实领域有着独一无二的先天优势。苹果多年来深耕软硬件生态建设，如今苹果旗下不同设备之间的生态联动体验非常顺滑，多设备在iCloud的粘合之下迸发出远超单设备的生命力和功能性，带给用户1+1>2甚至>3的使用体验。因此，即使面临生态内容匮乏，依托苹果强大的软硬件生态，或许苹果头显能在其他苹果产品的联动中，带来全新的应用场景，以解决某些未被重视的用户痛点。

因此，苹果确实应该在WWDC2023中提振整个市场以及消费者和投资人的信心，这也难怪不少行业内人士都认为，如果想要重振整个行业，并且推动行业发展，为其他厂商指明方向，那么这家公司极有可能就是苹果。苹果这次重金押注虚拟现实市场，其实也是在探索下一代消费电子产品的全新可能，在那之前就将这款产品一棒子敲死的做法并不可取，但最终走势如何，还要看苹果在WWDC2023中的表现。