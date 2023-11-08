双11必入智能手表盘点，华为智能手表运动健康皆全能，选它不出错！

眼下正值双十一，很多人在给自己买买买的同时，也计划着为父母挑选一份有利于健康的礼物，但面对多到让人眼花缭乱的商品实在无从下手。在我看来，给父母挑选礼物要遵循两大原则：投其所好、实用优先。

今天是立冬，也预示着冬季正式到来。要知道，气候变化可通过一系列复杂的路径影响我们的健康，尤其是家里的老人，除了感冒流涕、呼吸道疾病外，寒冷天气还会刺激人体交感神经兴奋性增强，引起心率快、血压升高等情况。说到这里，我不得不向大家推荐华为智能手表，不但拥有十分全面的健康监测功能，监测健康数据精准权威，同时还有着时尚的外观和丰富的功能，无论是买给父母，还是买给自己都是非常不错的选择。

华为WATCH 4系列，支持测血糖、一键微体检

相关数据显示，截至2021年，中国糖尿病患者人数达1.41亿人，老年人群(60岁及以上)糖尿病的患病率已经超过了22%，而糖尿病提倡‘三早’：早发现，早诊断，早治疗。

华为WATCH 4系列是业界首款支持高血糖风险评估研究的智能手表，基于华为 TruSeen™ 5.0+ 监测技术，通过周期性佩戴，集成白天和夜间不同状态下的生命体征监测数据，最终根据持续 7 天以上连续佩戴数据分析进行高血糖风险评估，并根据风险等级给测试者提供建议。

很显然，这一功能不仅降低了高血糖筛查门槛，也可用于日常监测、评估高血糖风险，即便我们不能随时陪伴在父母身边，华为WATCH 4系列也能代替我们守护爸妈的血糖健康，更重要的是，它能及时发现潜在风险，防患于未然。

“谈体检色变，聊健康语塞”……这似乎成为很多人的通病，而这主要还因为常规体检流程过于繁琐，工作繁忙腾不出时间，上了年纪的人群也耗不起精力。华为WATCH 4系列首发业界领先的一键微体检应用，无需花大把时间去逐步完成健康项检测，只需60秒就能检测心率、血氧、心电图、心血管健康、呼吸健康等10项健康指标并生成微体检报告，而且还可以获得京东健康互联网医院专家提供的报告解读服务(该服务需付费)，并给出专业的就医指导或改善生活方式的建议，既专业又快捷。

作为智能手表界的颜智实力派，华为WATCH 4系列在颜值方面也拿捏得十分到位。华为WATCH 4星球系列从浩瀚宇宙中汲取灵感，采用流线型一体化造型设计，搭配更轻更坚韧的航天级钛合金表壳，整个手表兼具科技美感和佩戴舒适性，无论什么年龄佩戴都很合适。

华为WATCH D系列，支持血压测量与心电采集

除了高血糖，高血压也是老年人经常遇到的“三高”之一，而高血压的测量对血压的控制具有重要意义，虽然大多数家庭都配备了测量血压的产品，但由于市面上常见的血压计产品操作起来十分繁琐，如果不是严重的高血压患者，一般人很难坚持每天测量一次。

华为WATCH D是业界首款融合式连续血压测量手表，这是一款通过了药监局二类医疗器械注册的产品，其采用创新硬件设计，将血压测量技术融入手表，并集成高精度压力传感器，实现误差在 ± 3 mmHg 以内的压力测量精度。

华为WATCH D 智能手表表体质量 40.9g，佩戴在手腕上毫无负担，血压测量操作也非常简单，只需要将它戴在手腕上，再抬起手腕并保持静止，就能知晓当前的血压情况，还可通过PPG技术实现连续无感的血压趋势监测，获得全天候的血压变化趋势。

值得一提的是，华为WATCH D内置ECG高性能传感器模组，支持心电信号采集，即时生成心电图报告，进一步守护老年人心脏健康。同时，还支持动脉硬化风险、心律失常风险、睡眠呼吸暂停风险筛查，以及心率、睡眠、血氧、体温等多项身体数据监测，如同一位健康管理专家，时刻守护你的健康。

华为WATCH GT 4系列，大众全能健康

自华为WATCH GT系列诞生以来，便通过科技实力不断帮助用户科学运动，保持健康活力，全新登场的华为WATCH GT 4系列在延续此前优秀元素的基础上，具备更为时尚的外观设计和创新的运动健康功能，成为众多运动健康达人的首选。

“不想花钱请私教，按照网上搜来的帖子来减脂效果总是不理想”，这大概是很多减脂人群的苦恼。华为WATCH GT 4系列搭载全新减脂塑形功能，引入吃动平衡的概念，热量缺口表盘能帮助我们随时随地管理并查看今天的热量情况。科学减脂不仅要吃的合理，还要搭配运动，华为WATCH GT 4系列搭载100+种运动类型，你可以选择自己擅长和喜欢的运动来达成当天的热量平衡，让你的“减脂工程”提速。

华为WATCH GT 4系列还搭载了全新活力三环，专注于记录活动热量、锻炼时长、活动小时数等各种运动指标，让你在运动道路上更有动力。得益于全新TruSeen™5.5+心率监测技术，不仅提升了心率监测在高强度运动状态、低温环境下的监测能力，也使得血氧出值更加快速。此外，针对于睡眠问题， 配备了TruSleep™ 3.0睡眠监测技术，还有对女性十分友好的女性生理周期管理3.0。

在满足全面满足用户运动健康的同时，华为WATCH GT 4系列还有时尚、出圈的外观颜值。其在经典圆形表盘的基础上采用全新几何美学设计语言，成就了独特的八边棱角设计和闪耀光环设计，重新定义腕上时尚风格。

除了以上三款产品，华为智能穿戴家族还有支持双向北斗卫星消息、百米深潜模式、高阶健康等功能的华为WATCH ULTIMATE系列，以及支持离线定位、畅连通话、快充大电池的华为儿童手表等，完全能满足一家老小的使用需求。

更为贴心、人性化的是，华为穿戴设备均可连接手机上的华为运动健康App，与家人互加为好友并授权数据权限，组成线上家庭，就能实时查看家人的运动健康状态和身体健康数据、微体检报告等。如果家人的健康数据有异常，或不慎跌倒，就能第一时间收到通知，第一时间为家人提供帮助。

在智能穿戴及运动健康领域，华为持续深耕十年之久，目前已在业界拥有超高销量和良好的口碑，傲人成绩的背后离不开技术研发支撑。10月26日，华为揭幕芬兰运动健康科学实验室，并首次对媒体开放，让消费者更加全面地了解到，华为始终用巨大的科研投入搭建坚实的技术底座，实现更多、更独特的产品功能，给用户带来更优质的智能穿戴体验。

对了，2023年10月23日20:00至2023年11月11日23:59期间，华为智能穿戴产品至高优惠700元，有需要的小伙伴不妨关注一下哦~