都说索尼产品三代香！唯快不破的Alpha 9 III来了

在数码江湖上有着这么一群人，世人称其为索尼大法的众筹信徒――索粉！众所周知，索尼公司旗下的产品覆盖面极其广泛，比如电视、音响、耳机、游戏机、相机。但熟悉索尼产品的同学都知道，索尼相机虽然近些年十分火爆，但其实索尼相机的发展历史相比佳能、尼康这些公司相对来说还是比较短。就在昨天晚上，索尼正式发布了旗下新一代的旗舰相机――索尼A9 三代，对于这款相机我只想用一句话来形容―“天下武功、唯快不破”。

这篇文章，小编就带大家浅浅了解一下，索尼的A9三代。在谈产品前，小编还想和大家聊一聊索尼产品的这个玄学问题，索尼近些年的每一代新产品，第三代总是好评度最高的那一代。比如小编自己之前就一直在用的索尼WF-1000XM3、WH-1000XM3还有索尼A7 3，那么这个玄学问题是否也会出现在A9三代上呢(后文统称Alpha 9 III)。

首先索尼Alpha 9 III是索尼第一款采用了全域快门传感器的相机，我们现在使用的大多数微单相机都是采用卷帘快门传感器。全域快门传感器最大的好处就是可以实现所有像素同时曝光和读取，简单来说就是拍摄快速移动的拍摄对象时候不会产生果冻效应。在传感器像素这一块，虽然还是2460万有效像素，但小编觉得还是够用了，毕竟这不是一台以高像素为重点的机器，速度才是Alpha 9 III的最大优势。

此外，这次在索尼Alpha 9 III上搭载的BIONZ XR影像处理器的性能提升十分明显，这才有了Alpha 9 III每秒最高可以拍摄120张照片的能力(最高的快门速度可以达到1/80000秒、连续拍摄的时候为1/16000秒)。可以说，拿上Alpha 9 III就算是你小白用户，在一些固定参数设置下，也可以轻松拍出肉眼无法捕捉到的精彩瞬间。

并且考虑到一些夜间的拍摄场景，Alpha 9 III还能配合HVL-F60RM2和HVL-F46RM等等闪光灯在1/80000秒*3的快门速度下拍摄。此外因为Alpha 9 III 配置了全域快门传感器，所以还可以消除卷帘快门下使用闪光灯时由于闪灯同步速度与相机高速快门速度不匹配而产生的闪光带问题。

此外，Alpha 9 III还可以进行每秒120次AF/AE计算且自动跟踪及对焦移动主体，这对焦虽然小编没有尝试过，但光看这个数据都觉得稳。在一些需要预拍摄的场景下，我们还可以通过Alpha 9 III的预拍摄功能来捕捉小鸟起飞的瞬间等等场景，最为重要的是这个功能同样支持120张每秒的拍摄。

在视频功能方面，Alpha 9 III可实现以全画幅或35mm(约APS-C)格式拍摄4K视频时，并支持通过6K超采样拍摄高分辨率的4K 60p视频，相比一些微单优势在他。并且关于“120”这个数字，Alpha 9 III同样有着一些“手法”――支持无裁切的4K 120帧拍摄。最后还有一些索尼CineAltaV 2电影摄影机的S-Cinetone™色彩模式、呼吸补偿功能、动态防抖功能，我就不多提了。

最后小编来总结一下，Alpha 9 III的亮点，全域快门无果冻、支持120p连拍 、6k超采4k60视频录制、120p照片连拍 、无裁切4k120p升格视频拍摄、slog3 scine预设、最大120张每秒的预拍摄 、任意情况下闪光同步以及最快1/80000快门速度，售价44999。个人觉得索尼Alpha 9 III配合上这个售价还是很猛的，相比同价位的其他品牌相机，那就是降维打击了。有一种错觉索尼好像就是在召开“武林大会”来宣布自己武林盟主的地位，这么看来索尼的第三代产品真的可以无脑入。