极空间&西部数据强强联合 新合作模式助力NAS行业再领跑

6月18日，全球知名硬盘厂商西部数据(简称：西数)联合总代伟仕佳杰科技有限公司(简称：VSTESC)，携手国内领先网络存储NAS设备商极空间私有云，一同签署了一项名为“红色救援”行动的合作协议，旨在进一步提升用户数据资产的安全性。极空间私有云创始人CEO袁斌、西部数据中国区渠道销售总监梁文艺、伟仕佳杰西部数据存储事业部总经理雷德宽等一同出席签约仪式。这标志着双方开启了新的服务合作，从创新探索试点进入到全面落地服务用户的新阶段。双方将持续深化合作，进一步推动NAS私有云存储行业快速发展，为用户数字资产保驾护航。

伟仕佳杰西部数据存储事业部总经理雷德宽(左)、极空间私有云创始人CEO袁斌(中)、西部数据中国区渠道销售总监梁文艺(右)合影

西数旗下专为NAS打造的西部数据红盘 WD Red系列产品，是针对家庭、办公室用户、中小型团队和大型企业推出的高端存储产品。极空间私有云在NAS行业深耕网络存储事业数年，早已成为行业领头者，为众多个人和家庭提供多款品质口碑上佳的私有云系列产品，小编也是用户之一。双方数年来一直保持长期稳定战略合作，“红色救援”业务将利用西数在存储解决方案领域多年的技术积累和专业知识，为购买指定极空间私有云机型的用户提供全面的数据恢复服务。此项服务针对中国大陆地区提供，为消费者进一步提升数据安全，提供更贴心的安全服务。

签约仪式上，极空间创始人、CEO袁斌发表致辞。他表示，两家企业拥有相同的价值观，都以“服务用户，保护用户数据资产安全”为第一要义，并且双方都秉持工匠精神、创新精神，用优质的产品和专业的服务赢得用户的厚爱与信赖。相信此次合作，不仅是双方共赢的战略抉择，也将成为推动网络存储行业发展的澎湃动力。

西数梁文艺也表示西部数据一直致力于通过技术创新推动行业进步，并认为与极空间的合作是实现这一目标的重要一步。未来西数将与极空间不断探索更多新型的合作模式，加强技术研发与市场拓展的合作力度，携手推动行业创新与进步。此次双方加强在客户服务和用户体验方面的合作，不断优化产品性能和服务质量，提升用户满意度。他相信，西数和极空间的深度合作，不仅能够带动双方的业务增长，还将为整个网络存储行业树立新的标杆。西数和极空间将共同致力于构建一个更加开放、合作共赢的行业生态系统，通过合作创新，实现资源共享和优势互补，推动整个行业的可持续发展。

极空间作为网络存储NAS领先者，联合老牌存储企业西部数据强强联手打造了新的合作模式，这是设备商与存储厂商的深度合作，也是共同推进网络存储行业发展进程的有力探索。这种合作模式不仅让用户享受到更为快捷的服务体验，大幅度提升数据资产的安全性，同时也提高了整个行业的服务认知新高度，最终促进行业向稳健的、可持续的发展方向前进。

写在最后



小编认为，对于大部分NAS的用户来说，数据安全是刚需。“红色救援”则成为了NAS用户数据安全方面的最终保险，当我们的硬盘在意外已经发生之后，西部数据可以对我们宝贵的数据进行最大程度的挽救，同时也是极空间NAS私有云中一个相当吸引人的服务功能。

