小度智能音箱Mate Pro先人一步首发京东11.11 预售到手价399元

在这个AI技术日新月异的时代，智能音箱已悄然成为智能家居的新宠，为人们的生活带来了前所未有的便捷与乐趣。由文心大模型深度赋能的小度智能音箱Mate Pro已在京东先人一步预售上线，买就送价值158元小度黄金会员年卡，预售预估价399元，10月31日20点前200名付尾款更可加赠小夜灯，即刻支付定金下单，一键开启智慧新生活吧。

小度智能音箱Mate Pro，作为小度家族的新成员，集科技与美学于一身，优雅的外观设计，简约而不失时尚，能够轻松融入各种家居风格，成为家中的一道亮丽风景线。更重要的是，小度在今年4月发布了“全球首个AI原生操作系统”DuerOS X，同时得益文心大模型及多项最新AI技术的不断加持，让小度智能音箱Mate Pro的语音交互能力实现了质的飞跃。

与传统的智能音箱相比，小度智能音箱Mate Pro能够更准确地理解用户的意图，无论是复杂的指令还是日常的闲聊，都能游刃有余。它不仅能回答各种百科知识，还能进行深度对话，甚至理解并回应你的情绪，成为你生活中真正的智能伙伴。此外，它支持多轮对话，无需重复唤醒，让交流更加流畅自然。这意味着，你可以一边做饭一边询问菜谱，甚至还能在烹饪过程中随时调整播放列表，无需中断手中的忙碌，真正实现“动口不动手”的智慧生活。

对于喜欢音乐的朋友来说，音箱的音质至关重要。小度智能音箱Mate Pro搭载了3英寸10W大功率的全频发声单元，配合倒相式箱体设计，无论是在宽敞的客厅还是私密的卧室，都能提供强劲有力、层次丰富的音效。其3英寸大口径的发声单元经过专业人声调校算法优化，使得人声表现深邃细腻，搭配千万级正版曲库、海量优质有声精品，还可支持语音播放网盘内容，让你尽情享受音乐带来的无尽魅力。

小度智能音箱Mate Pro不仅是一款智能音箱，更是全家人的新朋友。它支持全天候AI聊天功能，无论是大人还是孩子，都能找到与之交流的乐趣。无论是讲述睡前故事，还是解答孩子的奇思妙想，它都能轻松应对。更令人惊喜的是，小度MatePro还具备方言识别的能力。它能够识别并理解多种方言，包括四川话、广东话等，让不同地域的用户，尤其是家中只会讲方言的长辈都能享受到无障碍的交流体验。

此外，小度智能音箱Mate Pro还是智能家居的中枢，能够无缝连接家中各类新老智能设备，10米辐射范围内就能轻松操控家里的各种电器，只需一句话，就能实现全屋智能设备的统一管理和控制。它还可作为高清大屏LED智能时钟，时间时刻一眼就可清晰可见，两档亮度调节，夜晚不刺眼。

为了让更多用户先人一步体验到小度智能音箱Mate Pro带来的智慧生活，京东11.11特别推出了专属优惠活动，支付定金可享受60元抵扣，预估到手价仅为399元。即刻打开京东APP一键下单，让家的每一个角落都充满智慧与温暖。