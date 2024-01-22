血氧功能必不可少，华为穿戴自研技术让健康抬腕可见

冬季是呼吸道疾病的高发季节，今年冬天还出现了多种呼吸道疾病的混合感染，这让不少人心生不安。血氧饱和度作为呼吸循环的重要生理参数，能直观地 体现人的供氧情况，更被看作是心肺功能的“晴雨表”。一般来说，血氧饱和度正常值是95%～99%，一旦低于90%，甚至可能造成低氧血症，诱发呼吸衰竭等危重疾病，危及生命安全。因此，易感染呼吸道疾病的人群日常需要多多监测和关注血氧饱和度。

可穿戴智能设备凭借便捷性的特点，以及能实现体温、心率、血氧等多维度生理指标的综合测量优势，已经成为人们生活中不可或缺的好物，而华为智能手表更是被大众视为腕上健康管家。

华为智能手表入局智能穿戴领域已有十年，并在运动健康领域持续深耕细作，就拿大家十分关心的血氧检测方面来说，华为始终在不断研发迭代提升监测的精准度和可靠性，同时也和各大医疗机构合作开展一系列血氧相关创新健康研究。通过十年的倾心耕耘，华为智能手表也早已有了深厚积累，2016年实现动态心率监测、2017年实现睡眠分期监测、2018年实现跑姿监测、2019年实现了血氧监测，再到后来的高原血氧监测、血压测量、心电采集、呼吸健康研究以及ECG心电分析等等，而这些创新功能的背后，是华为超过8年自研历程，不断迭代的成果。

HUAWEI TruSeen™是华为研究健康数据监测的技术IP，从2016年HUAWEI TruSeen™1.0的静态心率监测功能，到如今HUAWEI TruSeen™5.5+心率监测技术，经过不断迭代之后，华为在硬件、算法、工艺设计上，实现了创新性突破，运动健康数据的表现更加专业、准确、全面，特别值得一提的是，血氧准确度达到了令人瞩目的15%的提升。

那么，拥有诸多创新健康功能的华为智能手表，在日常生活中能为我们提供哪些助力呢？

得益于华为 TruSeen 5.0+的升级，华为WATCH 4系列支持全天候心率监测，在手表上不仅可以显示血氧饱和度百分比，还可以通过华为运动健康APP随时查看海拔信息以及历史血氧数据，随时看护你的血氧健康，当熬夜或者脑力消耗过大导致低血氧状态时，手表会自动发出提醒，帮你及时调整状态。

在寒冷的气候下，心率、血压等身体指标较夏天容易有更大的波动，所以冬季运动健身讲求量力而行、循序渐进，同时还要做好心率、血氧监测。华为WATCH 4系列就是你的冬季运动搭子，它有多种运动模式，还可以实时监测你的心率、血氧、压力、体温等指标，无论是户外跑步、步行，还是探险登山，都能帮你时刻了解自己的身体状态。而且根据心率情况，手表还会把你的状态判定为热身、最佳燃脂、有氧耐力、无氧耐力、极限等状态，将心率指标变化数据化、可视化，从而起到调整运动计划的辅助作用，身体也能更快适应节奏变化。

不止如此，华为WATCH 4系列还支持高原关爱模式。开启该模式后，当用户到达海拔超2500米的地方时，可通过其监测海拔、血氧的指标变化，并提供高原反应的风险评估、呼吸康复训练以及健康建议。

事实上，在十年前，华为就开始以自主研发为核心理念，开始积极进军健康科技领域。，这段时间里，华为不仅坚持初心，还在技术突破和行业领先方面取得显著成就。据悉，华为运动健康在智能穿戴领域的专利申请已超800项，并在全球拥有10大研究所、3大运动健康实验室。

华为还重点关注血氧等健康指标的研究，并与专业机构合作开展广泛的健康研究。2018年开始与301医院联合发起心脏健康研究，提供房颤风险筛查及专家随诊服务;2019年加入了301医院的睡眠呼吸暂停研究;截止2022年5月，华为已与超过80家研究机构合作开展健康研究，包括心脏健康研究、睡眠呼吸暂停研究、血管健康研究、呼吸健康研究、女性健康研究等，而与专业机构在健康研究方面也已超过100项。

不可否认，十年以来，华为始终以尖端科技、实用功能不断扩宽智能穿戴设备使用价值边界，在为主动健康管理服务提供了更多可能性的同时，也为全民运动健康做出了积极贡献!