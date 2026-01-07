一年一度的CES展会正式拉开了帷幕，中国机器人创新企业可以科技正式发布其战略新品―全球首款桌面AI伙伴DeskMate。作为最早将“情感陪伴”作为核心方向的机器人公司之一，可以科技持续深耕机器人创新领域，长期探索 Embodied Agent(具身智能体) 在生活中的应用，此次推出的DeskMate融合多模态AI与情感计算技术，实现从“操作工具”到“协同思考”的范式变革。

该机器人能通过摄像头与传感器实时捕捉用户表情、动作与语音语调，经本地多模态模型综合解析，动态生成相应的表情反馈。这意味着DeskMate的每一次回应都是“实时创作”，而非调用预制动作库，从而彻底摆脱了传统机器人交互中的机械感与重复感，实现了近乎真实的“生命感”交互。

DeskMate可以化身为你的“办公助理”，深度集成在用户的工作环境中，通过安全连接实时同步电脑屏幕内容与剪贴板，接入邮箱/日历/即时通讯等主流办公软件，并支持“零提示词交互”，用户可以直接向它进行提问，如“这封邮件重点是什么？”或“帮我安排明天下午的会议”等，它可以自动提炼信息、起草回复并管理日程，直接交付完整结果。

同时它可以为用户提供情绪价值，DeskMate能够识别用户的工作状态，当用户盯着屏幕专心工作时，它就是安静的陪伴;而当用户表现出疲惫或停顿思考时，它可能会以轻柔的互动提供情绪调节。

可以科技的DeskMate精准定位高速增长的办公辅助市场，尤其针对远程办公场景的效率、专注与解压需求，它不仅是高效办公的AI辅助工具，更是首个能在情感与认知层面与用户共同成长的桌面伙伴。随着融资推进与技术迭代，其有望在AI桌面伙伴赛道中持续引领创新，重塑人机协作新范式。