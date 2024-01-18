三星智能指环Galaxy Ring即将面世 它能否在市场中掀起波澜？

在1月18日三星举办的Galaxy S24系列发布会上，除了其正式推出新一代高端旗舰系列产品三星Galaxy S24 Ultra、Galaxy S24+和Galaxy S24，那在这场发布会的尾声，三星还放出了关于Galaxy Ring的简短预告，宣告了这款将佩戴于手指的智能健康追踪器即将面世。

“千呼万唤始出来”，这个智能穿戴设备领域的新成员又再次引起了一众科技圈人士的关注。事实上，关于三星Galaxy Ring智能设备，此前也早有不少信息露出。

2022年，三星就向韩国知识产权信息服务局提交了关于智能戒指的相关专利申请，据了解，Galaxy Circle 的注册产品分类包括智慧戒指、智慧手表、智慧手机和穿戴式电脑，虽然商标申请不一定代表产品上市，但根据三星电子行动体验部门的数位健康代表曾说过，三星健康正发展称连接创新Galaxy技术和使用者健康的中心，会全面检查睡眠检测设备的产品线，包括智慧手表、耳塞到戒指等其他各种可穿戴设备。由此可见，三星方面正致力于智能可穿戴领域，智慧戒指和大家见面是或早或晚的事。

在发布会最后放出的预告片之中，其实我们并没有看到关于三星智能戒指的具体参数信息以及细节部分。仅仅是提到Galaxy Ring将提供健康追踪功能并运用AI技术，它的外观就像一个戒指，内侧有许多清晰可见的传感器，而关于这款智能穿戴设备的具体售价以及上市日期都未曾透露。

而根据此前的相关报道，三星内部正在研发智能指环Galaxy Ring，产品内置PPG(光电容积脉搏波)传感器和 ECG(心电图)传感器，可以准确追踪佩戴者的心脏活动，并且三星已经向韩国监管机构KIPRIS提交了"Galaxy Ring"商标申请。

在三星的设想中，这款智能指环由于它佩戴在手指上，与用户密切接触，所以相比手环以及手表这样的智能穿戴产品，智能指环监测更方便、准确，测量的信息能成为提供健康相关服务的基础。不过这款智能戒指是否和现在的智能手表以及智能手环等智能穿戴设备一样，支持与手机进行连接，并具有支付、NFC等功能目前还不清楚。

对于智能戒指这个新兴的可穿戴智能设备，据三星方面的表示，他们正在通过将三星健康的尖端创新带入全新的外形尺寸，将三星健康的可能性提升到一个新的水平。而此前，三星方面也概述了其健康和健康监测技术的发展情况，该公司已与布莱根妇女医院和麻省理工学院媒体实验室等组织合作开发可穿戴健康技术，部分利用Galaxy AI来帮助分析健康数据并为用户提供有用的见解。通过“我的活力分数”功能进行个性化健康监测和健康指导，汇总多个因素以给出一个简单的分数，帮助用户跟踪其所需健康目标的进展情况。

事实上，这种智能戒指在科技圈算不上是新玩意。2015年，芬兰的一家健康科技企业Oura就带来了其首款智能戒指―Oura Ring。Oura的这款智能戒指可以监测用户的心率、呼吸、体温和睡眠等数据，而智能手环则可以监测步数、消耗的卡路里、运动轨迹等数据，但是产品售价远远高于市面之中的智能手环产品，导致用户对于这类新产品并不买单。

写在最后

智能戒指这种新形态品类的加入无疑给智能穿戴设备领域注入了新鲜血液，相比较智能手表和智能手环产品，智能戒指最大的优势就在于小巧，并且重量得当，即使是长时间佩戴也不会存在不适等问题。伴随着三星方面的加入，相信智能戒指这个小众品类也将会带来更多的关注。目前来看，三星Galaxy Ring在小巧机身之下，提供了健康监测、运动追踪以及睡眠分析等功能，可以帮助用户监测自己的身体健康情况。

对于这种智能穿戴设备来说，用户体验至关重要，如果三星Galaxy Ring在使用体验上不能够满足用户的需求，并且没有较高的耐用性和舒适性，那么它就有不可能成为一款成功的智能穿戴设备。作为初代产品，就目前来看，Galaxy Ring不管是在功能性还是在使用体验上还不能够满足绝大多数用户的使用需求，另外，受到研发和设计成本、品质和性能、品牌和市场份额和需求供应等因素的影响，现阶段，这种智能戒指的售价也不会太低，伴随着三星Galaxy Ring的上市，这款智能设备能否在消费市场中掀起波澜还有待考验。